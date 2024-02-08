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Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною — Демченко розповів деталі

Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною — Демченко розповів деталі

08 лютого 2024 р. 12:45

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12:45 Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною — Демченко розповів деталі

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11:45 Напруга по всьому фронті — Барабаш про ситуацію в Авдіївці та чи мають росіяни просування

Text

11:00 Військовий розповів, чого критично не вистачає на фронті та як змінились пріоритети бою

Text

10:20 Запорізька область під обстрілами — Федоров розповів про ситуацію в регіоні

Text

09:30 Ситуація на ЗАЕС та масове виробництво БПЛа в Україні — новини за 7 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:51 Провал голосування у Сенаті та ситуація в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

7 лютого 2024
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19:45 Наслідки ракетної атаки РФ та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Text

19:35 Як зміниться допомога США після масованої атаки РФ — Катков в ефірі

Text

19:00 Ситуація на фронті, ресурси РФ та війна безпілотників — Кудряшов в ефірі

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18:08 У ЗСУ розповіли, яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку і чи вдається просуватись

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Є інформація про те, що польські фермери, ймовірно, почнуть нову блокаду на кордоні з Україною. На яких пунктах пропуску відбуватимуться протести, наразі невідомо.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Нова блокада польських фермерів на кордоні

За словами Демченка, блокада польських фермерів може розпочатися вже завтра, 9 лютого. Водночас, поки що невідомо, на яких саме КПП. 

"Від завтрашнього дня можуть відновитися дії з блокування руху на території Польщі до кордону нашої держави. Зараз ми якраз контактуємо з польськими колегами для того, щоб розуміти, на яких напрямках це відбуватиметься: чи вони охоплять ті пункти пропуску, де блокування відбувалося раніше чи це може бути ширше", — сказав Демченко. 

Ситуація на кордоні

Що стосується загальної ситуації на західному кордоні, Демченко розповів, що пасажиропотік не є високим. Він тримається на рівні близько 65-70 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Якщо говорити у відсотковому співвідношенні, то він становить 50\50 на в'їзд та на виїзд в Україну. 

Крім того, як додав речник ДПСУ, щодня прикордонники затримують тих, хто намагається нелегально перетнути кордон. Це відбувається на КПП, так і у зеленій зоні. 

Нагадаємо, нещодавно, 24 січня польські фермери вже розпочинали  загальнонаціональний страйк. Вони вимагали припинити імпорт українського зерна з метою захисту їхнього бізнесу.

Також стало відомо, скільки втратила Україна внаслідок страйків на кордоні з Польщею. 

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12:54 Британія готується до великої війни — ЗМІ отримали секретні дані

12:51 Жителя Запоріжжя викрили у привласненні авіазапчастин на мільйон гривень

12:47 Індексація пенсій в Україні — кому не збільшать виплати у березні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:42 Збірну Ізраїлю з футболу можуть усунути від участі у міжнародних турнірах

12:40 Мінус "Алігатор" — ЗСУ знищили ударний вертоліт росіян

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12:32 ЗМІ з'ясували, хто з Росії заробляє на псевдовідновленні зруйнованого Маріуполя

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11:45 Напруга по всьому фронті — Барабаш про ситуацію в Авдіївці та чи мають росіяни просування

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11:00 Військовий розповів, чого критично не вистачає на фронті та як змінились пріоритети бою

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10:20 Запорізька область під обстрілами — Федоров розповів про ситуацію в регіоні

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09:30 Ситуація на ЗАЕС та масове виробництво БПЛа в Україні — новини за 7 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:08 У ЗСУ розповіли, яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку і чи вдається просуватись