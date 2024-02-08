Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною — Демченко розповів деталі

Є інформація про те, що польські фермери, ймовірно, почнуть нову блокаду на кордоні з Україною. На яких пунктах пропуску відбуватимуться протести, наразі невідомо.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Нова блокада польських фермерів на кордоні

За словами Демченка, блокада польських фермерів може розпочатися вже завтра, 9 лютого. Водночас, поки що невідомо, на яких саме КПП.

"Від завтрашнього дня можуть відновитися дії з блокування руху на території Польщі до кордону нашої держави. Зараз ми якраз контактуємо з польськими колегами для того, щоб розуміти, на яких напрямках це відбуватиметься: чи вони охоплять ті пункти пропуску, де блокування відбувалося раніше чи це може бути ширше", — сказав Демченко.

Ситуація на кордоні

Що стосується загальної ситуації на західному кордоні, Демченко розповів, що пасажиропотік не є високим. Він тримається на рівні близько 65-70 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Якщо говорити у відсотковому співвідношенні, то він становить 50\50 на в'їзд та на виїзд в Україну.

Крім того, як додав речник ДПСУ, щодня прикордонники затримують тих, хто намагається нелегально перетнути кордон. Це відбувається на КПП, так і у зеленій зоні.

Нагадаємо, нещодавно, 24 січня польські фермери вже розпочинали загальнонаціональний страйк. Вони вимагали припинити імпорт українського зерна з метою захисту їхнього бізнесу.

Також стало відомо, скільки втратила Україна внаслідок страйків на кордоні з Польщею.