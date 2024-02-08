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Поляки готовят новую блокаду на границе с Украиной — Демченко рассказал детали

Поляки готовят новую блокаду на границе с Украиной — Демченко рассказал детали

8 февраля 2024 г. 12:45

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12:45 Поляки готовят новую блокаду на границе с Украиной — Демченко рассказал детали

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11:45 Напряжение по всему фронту — Барабаш о ситуации в Авдеевке и есть ли у россиян продвижение

Text

11:00 Военный рассказал, чего критически не хватает на фронте и как изменились приоритеты боя

Text

10:20 Запорожская область под обстрелами — Федоров рассказал о ситуации в регионе

Text

09:30 Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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07:51 Провал голосования в Сенате и ситуация в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

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Есть информация о том, что польские фермеры, вероятно, начнут новую блокаду на границе с Украиной. На каких пунктах пропуска будут проходить протесты, пока неизвестно.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Новая блокада польских фермеров на границе

По словам Демченко, блокада польских фермеров может начаться уже завтра, 9 февраля. В то же время пока неизвестно, на каких именно КПП.

"С завтрашнего дня могут возобновиться действия по блокированию движения на территории Польши до границы нашего государства. Сейчас мы как раз контактируем с польскими коллегами для того, чтобы понимать, на каких направлениях это будет происходить: охватят ли они пункты пропуска, где блокировка происходила раньше или это может быть шире", — сказал Демченко.

Ситуация на границе

Что касается общей ситуации на западной границе, Демченко рассказал, что пассажиропоток не высокий. Он держится на уровне около 65-70 тысяч человек в сутки в обоих направлениях. Если говорить в соотношении, то он составляет 50\50 на въезд и на выезд в Украину.

Кроме того, как добавил спикер ГПСУ, ежедневно пограничники задерживают тех, кто пытается нелегально пересечь границу. Это происходит как на КПП, так и в зеленой зоне.

Напомним, недавно 24 января польские фермеры уже начинали общенациональную забастовку. Они потребовали прекратить импорт украинского зерна с целью защиты их бизнеса.

Также стало известно, сколько потеряла Украина в результате забастовок на границе с Польшей.

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12:42 Сборную Израиля по футболу могут отстранить от участия в международных турнирах

12:40 Минус "Аллигатор" — ВСУ уничтожили ударный вертолет россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:29 Командиры воинских частей смогут списывать имущество по упрощенной процедуре, — Умеров

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10:20 Запорожская область под обстрелами — Федоров рассказал о ситуации в регионе

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09:30 Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля

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