Поляки готовят новую блокаду на границе с Украиной — Демченко рассказал детали

Есть информация о том, что польские фермеры, вероятно, начнут новую блокаду на границе с Украиной. На каких пунктах пропуска будут проходить протесты, пока неизвестно.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Новая блокада польских фермеров на границе

По словам Демченко, блокада польских фермеров может начаться уже завтра, 9 февраля. В то же время пока неизвестно, на каких именно КПП.

"С завтрашнего дня могут возобновиться действия по блокированию движения на территории Польши до границы нашего государства. Сейчас мы как раз контактируем с польскими коллегами для того, чтобы понимать, на каких направлениях это будет происходить: охватят ли они пункты пропуска, где блокировка происходила раньше или это может быть шире", — сказал Демченко.

Ситуация на границе

Что касается общей ситуации на западной границе, Демченко рассказал, что пассажиропоток не высокий. Он держится на уровне около 65-70 тысяч человек в сутки в обоих направлениях. Если говорить в соотношении, то он составляет 50\50 на въезд и на выезд в Украину.

Кроме того, как добавил спикер ГПСУ, ежедневно пограничники задерживают тех, кто пытается нелегально пересечь границу. Это происходит как на КПП, так и в зеленой зоне.

Напомним, недавно 24 января польские фермеры уже начинали общенациональную забастовку. Они потребовали прекратить импорт украинского зерна с целью защиты их бизнеса.

Также стало известно, сколько потеряла Украина в результате забастовок на границе с Польшей.