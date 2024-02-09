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Блокада на кордоні з Україною — у ДПСУ назвали КПП, де страйкують поляки

Блокада на кордоні з Україною — у ДПСУ назвали КПП, де страйкують поляки

09 лютого 2024 р. 14:03

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14:03 Блокада на кордоні з Україною — у ДПСУ назвали КПП, де страйкують поляки

Text

13:25 Нардеп Гончаренко прокоментував відставку Залужного

Text

12:40 Призначення Сирського — чи зміниться тактика ЗСУ на полі бою

Text

12:00 Чи піде Залужний у політику — які амбіції та майбутнє у колишнього Головкома

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:20 Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Text

10:54 В СБУ показали зворушливе відео повернення додому ста українських полонених

Text

09:45 Відставка Залужного — що стало причиною звільнення впливового Головкома

Text

09:04 В Україну вдалося повернути ще 100 військовополонених, серед них — захисники "Азовсталі"

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08:00 Заміна Головнокомандувача та новий наступ ЗСУ — ефір Новини.LIVE

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Польські фермери розпочали новий страйк на кордоні з Україною у п'ятницю, 9 лютого. Блокування відбувається на трьох пунктах пропуску. Наразі не відбувається рух ні на в'їзд, ні на виїзд з Польщі.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону. 

Що відомо про блокаду кордону з Польщею

За словами Андрія Демченка, блокування кордону розпочалося 9 лютого о 10:00. Польські фермери страйкують на трьох КПП: "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині". 

Зокрема, на пункті пропуску "Шегині" — "Медика" рух блокують 50 транспортних засобів та 100 осіб. На цій ділянці наразі не можливо перетнути кордон. Заборона діє для легкових і вантажних засобів. 

Щодо терміну, як розповів речник ДПСУ, протести триватимуть до початку березня. 

Крім того, блокування руху транспорту можуть розпочатися ще на двох КПП — "Угринів" та "Устилуг". 

"Ми в постійному контакті з польськими прикордонниками для того, щоб розуміти, де це може відбутися ще, окрім цих п'яти напрямків. Ну і про можливість пропускних операцій", — сказав Демченко. 

Що стосується інших КПП на західному кордоні, ситуація поки стабільна.

Нагадаємо, нещодавно, 24 січня польські фермери вже розпочинали  загальнонаціональний страйк. Вони вимагали припинити імпорт українського зерна з метою захисту їхнього бізнесу.

Також стало відомо, скільки втратила Україна внаслідок страйків на кордоні з Польщею. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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