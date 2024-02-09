Блокада на кордоні з Україною — у ДПСУ назвали КПП, де страйкують поляки

Польські фермери розпочали новий страйк на кордоні з Україною у п'ятницю, 9 лютого. Блокування відбувається на трьох пунктах пропуску. Наразі не відбувається рух ні на в'їзд, ні на виїзд з Польщі.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Що відомо про блокаду кордону з Польщею

За словами Андрія Демченка, блокування кордону розпочалося 9 лютого о 10:00. Польські фермери страйкують на трьох КПП: "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині".

Зокрема, на пункті пропуску "Шегині" — "Медика" рух блокують 50 транспортних засобів та 100 осіб. На цій ділянці наразі не можливо перетнути кордон. Заборона діє для легкових і вантажних засобів.

Щодо терміну, як розповів речник ДПСУ, протести триватимуть до початку березня.

Крім того, блокування руху транспорту можуть розпочатися ще на двох КПП — "Угринів" та "Устилуг".

"Ми в постійному контакті з польськими прикордонниками для того, щоб розуміти, де це може відбутися ще, окрім цих п'яти напрямків. Ну і про можливість пропускних операцій", — сказав Демченко.

Що стосується інших КПП на західному кордоні, ситуація поки стабільна.

Нагадаємо, нещодавно, 24 січня польські фермери вже розпочинали загальнонаціональний страйк. Вони вимагали припинити імпорт українського зерна з метою захисту їхнього бізнесу.

Також стало відомо, скільки втратила Україна внаслідок страйків на кордоні з Польщею.