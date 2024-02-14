Кто ответит за уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — прямой эфир

Сколько еще будут продолжаться протесты польских фермеров на границе и кто понесет ответственность за уничтожение украинского зерна? Эти и другие вопросы обсуждали эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Поляки продолжают блокировать движение для украинских грузовиков

В прямом эфире обсуждались следующие темы:

— Сколько еще будут продолжаться протесты на границе с Польшей?

— Уничтожение украинского зерна на границе с Польшей: кто ответит за акт вандализма?

— Почему власти Польши дают молчаливое согласие на неправомерные действия протестующих?

— Кто защитит украинский бизнес?

Напомним, 9 февраля польские аграрии начали новый протест на трех КПП польско-украинской границы.

Добавим, польские фермеры возобновили протесты на пункте пропуска "Шегини" и расширили на КПП "Устилуг" и "Угринов". По состоянию на утро вторника, 13 февраля, в очереди за рубежом находились около 1250 фур.