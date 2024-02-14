Кто ответит за уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — прямой эфир

Сколько еще будут продолжаться протесты польских фермеров на границе и кто понесет ответственность за уничтожение украинского зерна? Эти и другие вопросы обсуждали эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.
Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.
Поляки продолжают блокировать движение для украинских грузовиков
В прямом эфире обсуждались следующие темы:
— Сколько еще будут продолжаться протесты на границе с Польшей?
— Уничтожение украинского зерна на границе с Польшей: кто ответит за акт вандализма?
— Почему власти Польши дают молчаливое согласие на неправомерные действия протестующих?
— Кто защитит украинский бизнес?
Напомним, 9 февраля польские аграрии начали новый протест на трех КПП польско-украинской границы.
Добавим, польские фермеры возобновили протесты на пункте пропуска "Шегини" и расширили на КПП "Устилуг" и "Угринов". По состоянию на утро вторника, 13 февраля, в очереди за рубежом находились около 1250 фур.