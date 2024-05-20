Інтеграція України в НАТО "відстає" від шляху до ЄС — Соболєв назвав причини

Інтеграція України в НАТО — ключовий момент у президентстві Володимира Зеленського. Однак у ній, на відміну від плідної роботи України на шляху до Європейського Союзу, є "ознаки відставання".

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат України Сергій Соболєв.

"Відставання" на шляху до оборонного Альянсу

Соболєв переконаний, що у стратегії щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу Україні варто перебудуватися. Також головний наш недолік, за словами парламентаря, — це прискіплива увага до законодавчого поля і відповідних процедурних моментів щодо подачі заяви на вступ в НАТО.

"Ми чудово пам’ятаємо період, коли Ющенко, Тимошенко і Яценюк у 2008 році так само подавали заявку — і чим це закінчилося тоді", — нагадав нардеп.

Нагадаємо, український державний діяч Павло Клімкін розповів, що завадило генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу прийняти Україну до Альянсу. За його словами, це рішення не за Столтенбергом.

Раніше ми писали про те, що вступ України до НАТО буде довгим. Він залежить від колективного рішення Альянсу, а наша країна наразі має чимало недоброзичливців.

Також ми повідомляли, що після війни Україну від Росії має убезпечити 5 стаття статуту НАТО.