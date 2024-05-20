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Інтеграція України в НАТО "відстає" від шляху до ЄС — Соболєв назвав причини

Інтеграція України в НАТО "відстає" від шляху до ЄС — Соболєв назвав причини

20 травня 2024 р. 19:08

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19:08 Інтеграція України в НАТО "відстає" від шляху до ЄС — Соболєв назвав причини

Text

17:50 Рейтерович, Янченко та Білозір у прямому ефірі на Вечір.LIVE

Text

16:33 Соболєв пояснив, чому провести вибори президента України наразі неможливо

Text

15:25 Нардеп Камельчук розповів, як поводитись, коли в ТЦК намагаються відібрати телефон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:52 Соболєв заявив, що повноваження Верховної Ради фактично вже завершилися

Text

12:24 Потапенко назвав документ, який відтепер має велике значення для військовозобов'язаних

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10:00 Братчук повідомив, під чиїм контролем зараз Роботине на Запоріжжі

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Інтеграція України в НАТО — ключовий момент у президентстві Володимира Зеленського. Однак у ній, на відміну від плідної роботи України на шляху до Європейського Союзу, є "ознаки відставання".

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат України Сергій Соболєв.

"Відставання" на шляху до оборонного Альянсу

Соболєв переконаний, що у стратегії щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу Україні варто перебудуватися. Також головний наш недолік, за словами парламентаря, — це прискіплива увага до законодавчого поля і відповідних процедурних моментів щодо подачі заяви на вступ в НАТО.

"Ми чудово пам’ятаємо період, коли Ющенко, Тимошенко і Яценюк у 2008 році так само подавали заявку — і чим це закінчилося тоді", — нагадав нардеп.

Нагадаємо, український державний діяч Павло Клімкін розповів, що завадило генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу прийняти Україну до Альянсу. За його словами, це рішення не за Столтенбергом.

Раніше ми писали про те, що вступ України до НАТО буде довгим. Він залежить від колективного рішення Альянсу, а наша країна наразі має чимало недоброзичливців.

Також ми повідомляли, що після війни Україну від Росії має убезпечити 5 стаття статуту НАТО.

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20:03 Військові показали ефектні кадри знищення російської техніки

20:02 Уряд офіційно дозволив ТЦК перевіряти ще один документ в українців — про що мова

19:43 В Мінкульті розповіли, скільки їхніх працівників отримали бронь від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:30 Загибель президента Ірану — названо офіційну причину авіакатастрофи

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17:50 Рейтерович, Янченко та Білозір у прямому ефірі на Вечір.LIVE

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16:33 Соболєв пояснив, чому провести вибори президента України наразі неможливо

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15:25 Нардеп Камельчук розповів, як поводитись, коли в ТЦК намагаються відібрати телефон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:52 Соболєв заявив, що повноваження Верховної Ради фактично вже завершилися

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