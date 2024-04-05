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Експерт назвав варіант, який допоможе Україні швидше вступити до НАТО

Експерт назвав варіант, який допоможе Україні швидше вступити до НАТО

05 квітня 2024 р. 03:47

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01:47 Конгрес США може перенести голосування за допомогу Україні — експерт пояснив причину

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21:00 Обʼєднання Європи проти Росії та що замислює НАТО — ефір Новини.LIVE

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20:05 Підготовка Зеленського до виборів у 2025 році — Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

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17:57 Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

Text

17:38 Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців

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14:59 Дикий розповів, на скільки росіяни переважають українців в особовому складі на фронті

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Вступ України до НАТО буде довгим. Він залежить від колективного рішення Альянсу, а наша країна наразі має чимало недоброзичливців.

Про це в ефірі студії "Вечір. Live" розповів політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

"По-перше, колегіальне голосування. Тобто, всі члени НАТО повинні сказати "Так". Фінляндія, Швеція, які все, що потрібно, витрачають і у них все добре... Вони подали заявку в НАТО тому, що Путін напав на нас, і вони дуже довго йшли. І там була Угорщина і Турція, які опиралися", — сказав експерт.

За його словами, шлях України буде ще довшим.

"А для України, яка має вже купу недоброзичливців, які будуть дуже довго тягнути у прийнятті заявки. Якщо переглянуть правила заявки — не колегіально, а більшістю, можливо, швидше", — додав Тизенгаузен.

Нагадаємо, країни НАТО нададуть України новий пакет військової допомоги. В нього увійдуть гроші на боєприпаси, ракети, бронетехніка та безпілотники.

Також ми писали, що після війни Україну від Росії має убезпечити 5 стаття статуту НАТО.

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Оновлено

03:18 Чергова загроза ударних безпілотників — Україною знову шириться повітряна тривога

03:04 Можлива ядерна війна — у Конгресі заявили, що Салліван застерігає від допомоги Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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01:47 Конгрес США може перенести голосування за допомогу Україні — експерт пояснив причину

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17:38 Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:28 Разумков відповів, чи реально повернути усіх військовозобов'язаних з-за кордону

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