Експерт назвав варіант, який допоможе Україні швидше вступити до НАТО

Вступ України до НАТО буде довгим. Він залежить від колективного рішення Альянсу, а наша країна наразі має чимало недоброзичливців.

Про це в ефірі студії "Вечір. Live" розповів політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

"По-перше, колегіальне голосування. Тобто, всі члени НАТО повинні сказати "Так". Фінляндія, Швеція, які все, що потрібно, витрачають і у них все добре... Вони подали заявку в НАТО тому, що Путін напав на нас, і вони дуже довго йшли. І там була Угорщина і Турція, які опиралися", — сказав експерт.

За його словами, шлях України буде ще довшим.

"А для України, яка має вже купу недоброзичливців, які будуть дуже довго тягнути у прийнятті заявки. Якщо переглянуть правила заявки — не колегіально, а більшістю, можливо, швидше", — додав Тизенгаузен.

Нагадаємо, країни НАТО нададуть України новий пакет військової допомоги. В нього увійдуть гроші на боєприпаси, ракети, бронетехніка та безпілотники.

Також ми писали, що після війни Україну від Росії має убезпечити 5 стаття статуту НАТО.