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Эксперт назвал вариант, который поможет Украине быстрее вступить в НАТО

Эксперт назвал вариант, который поможет Украине быстрее вступить в НАТО

5 апреля 2024 г. 3:47

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02:52 Выборы президента Украины — эксперт ответил, состоятся ли они в 2025 году

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01:47 Конгресс США может перенести голосование за помощь Украине — эксперт объяснил причину

4 апреля 2024
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21:00 Объединение Европы против России и что задумал НАТО — эфир Новини.LIVE

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20:05 Подготовка Зеленского к выборам в 2025 году — Золотарев в эфире Новини.LIVE

Text

17:57 Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

Text

17:38 Экс-командир батальона "Айдар" Дикий заявил, что стоит мобилизовать полмиллиона украинцев

Text

14:59 Дикий рассказал, на сколько россияне преобладают украинцев в личном составе на фронте

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Вступление Украины в НАТО будет долгим. Он зависит от коллективного решения Альянса, а у нашей страны есть немало недоброжелателей.

Об этом в эфире студии "Вечер.Live" рассказал политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

"Во-первых, коллегиальное голосование. То есть все члены НАТО должны сказать "Да". Финляндия, Швеция, которые все, что нужно, тратят и у них все хорошо... Они подали заявку в НАТО потому, что Путин напал на нас , и они очень долго уходили. И там была Венгрия и Турция, которые противились" , — сказал эксперт.

По его словам, путь Украины будет еще длиннее.

"А для Украины, которая уже имеет кучу недоброжелателей, которые будут очень долго тянуть в принятии заявки. Если пересмотрят правила заявки — не коллегиально, а большинством, возможно, скорее", — добавил Тизенгаузен.

Напомним, страны НАТО предоставят Украине новый пакет военной помощи. В него войдут деньги на боеприпасы, ракеты, бронетехника и беспилотники.

Также мы писали, что после войны Украину от России должна обезопасить 5 статья устава НАТО.

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02:50 Военный рассказал о проблемах с подготовкой новобранцев

02:50 Украина и Венгрия провели переговоры — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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02:52 Выборы президента Украины — эксперт ответил, состоятся ли они в 2025 году

Text

01:47 Конгресс США может перенести голосование за помощь Украине — эксперт объяснил причину

4 апреля 2024
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21:00 Объединение Европы против России и что задумал НАТО — эфир Новини.LIVE

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20:05 Подготовка Зеленского к выборам в 2025 году — Золотарев в эфире Новини.LIVE

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17:57 Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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