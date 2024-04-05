Эксперт назвал вариант, который поможет Украине быстрее вступить в НАТО

Вступление Украины в НАТО будет долгим. Он зависит от коллективного решения Альянса, а у нашей страны есть немало недоброжелателей.

Об этом в эфире студии "Вечер.Live" рассказал политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

"Во-первых, коллегиальное голосование. То есть все члены НАТО должны сказать "Да". Финляндия, Швеция, которые все, что нужно, тратят и у них все хорошо... Они подали заявку в НАТО потому, что Путин напал на нас , и они очень долго уходили. И там была Венгрия и Турция, которые противились" , — сказал эксперт.

По его словам, путь Украины будет еще длиннее.

"А для Украины, которая уже имеет кучу недоброжелателей, которые будут очень долго тянуть в принятии заявки. Если пересмотрят правила заявки — не коллегиально, а большинством, возможно, скорее", — добавил Тизенгаузен.

Напомним, страны НАТО предоставят Украине новый пакет военной помощи. В него войдут деньги на боеприпасы, ракеты, бронетехника и беспилотники.

Также мы писали, что после войны Украину от России должна обезопасить 5 статья устава НАТО.