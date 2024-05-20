Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

Интеграция Украины в НАТО — ключевой момент в президентстве Владимира Зеленского. Однако в ней, в отличие от плодотворной работы Украины по пути в Европейский Союз, есть "признаки отставания".

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат Украины Сергей Соболев.

"Отставание" на пути в оборонный альянс

Соболев убежден, что в стратегии вступления в Североатлантический Альянс Украине следует перестроиться. Также главный наш недостаток, по словам парламентария, — это пристальное внимание к законодательному полю и соответствующим процедурным моментам подачи заявления на вступление в НАТО.

"Мы прекрасно помним период, когда Ющенко, Тимошенко и Яценюк в 2008 году также подавали заявку — и чем это закончилось тогда", — напомнил нардеп.

Напомним, украинский государственный деятель Павел Климкин рассказал, что помешало генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу принять Украину в Альянс. По его словам, это решение не по Столтенбергу.

Ранее мы писали о том, что вступление Украины в НАТО будет долгим. Он зависит от коллективного решения Альянса, а у нашей страны есть немало недоброжелателей.

Также мы сообщали, что после войны Украину от России должна обезопасить 5 статья устава НАТО.