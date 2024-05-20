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Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

20 мая 2024 г. 19:08

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19:23 Зеленский рассказывает о пяти годах после прихода к власти — эфире Новини.LIVE

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19:08 Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

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17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

Text

16:33 Соболев объяснил, почему провести выборы президента Украины пока невозможно

Text

15:25 Нардеп Камельчук рассказал, как себя вести, когда в ТЦК пытаются отобрать телефон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:52 Соболев заявил, что полномочия Верховной Рады фактически уже завершились

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12:24 Потапенко назвал документ, отныне имеющий большое значение для военнообязанных

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Интеграция Украины в НАТО — ключевой момент в президентстве Владимира Зеленского. Однако в ней, в отличие от плодотворной работы Украины по пути в Европейский Союз, есть "признаки отставания".

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат Украины Сергей Соболев.

"Отставание" на пути в оборонный альянс

Соболев убежден, что в стратегии вступления в Североатлантический Альянс Украине следует перестроиться. Также главный наш недостаток, по словам парламентария, — это пристальное внимание к законодательному полю и соответствующим процедурным моментам подачи заявления на вступление в НАТО.

"Мы прекрасно помним период, когда Ющенко, Тимошенко и Яценюк в 2008 году также подавали заявку — и чем это закончилось тогда", — напомнил нардеп.

Напомним, украинский государственный деятель Павел Климкин рассказал, что помешало генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу принять Украину в Альянс. По его словам, это решение не по Столтенбергу.

Ранее мы писали о том, что вступление Украины в НАТО будет долгим. Он зависит от коллективного решения Альянса, а у нашей страны есть немало недоброжелателей.

Также мы сообщали, что после войны Украину от России должна обезопасить 5 статья устава НАТО.

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18:30 Завтра часть центральных улиц будет без воды — кому из одесситов нужно подготовиться

18:25 В Винницкой области муж с женой держали три нарколаборатории

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:08 Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

Text

17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

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16:33 Соболев объяснил, почему провести выборы президента Украины пока невозможно

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15:25 Нардеп Камельчук рассказал, как себя вести, когда в ТЦК пытаются отобрать телефон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:52 Соболев заявил, что полномочия Верховной Рады фактически уже завершились

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