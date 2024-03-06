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Яка доля уряду та хто наступний президент України — прямий ефір

Яка доля уряду та хто наступний президент України — прямий ефір

06 березня 2024 р. 20:40

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20:40 Яка доля уряду та хто наступний президент України — прямий ефір

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17:11 Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення

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20:40 Яка доля уряду та хто наступний президент України — прямий ефір

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20:05 Наслідки нічної атаки РФ та важливість дронів у війні — ефір з авіаційним експертом

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19:27 Україна топить Чорноморський флот РФ! Коли впаде Кримський міст — прямий ефір

Text

18:43 Чому Зеленська відмовилася сидіти поруч з Навальною на заході у США — ефір Новини.LIVE

Text

18:16 Зеленський та прем'єр-міністр Греції вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:45 Покарання для російських генералів — що зміниться після видачі міжнародних ордерів на арешт

Text

17:11 Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення

Text

16:31 Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

Text

16:01 У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

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15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

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Яка доля українського уряду, що буде з міністерствами та які політичні амбіції Валерія Залужного? Ці та інші теми обговорюють політолог Володимир Фесенко разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою. 

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Які міністерства в Україні скоротять

В ефірі, зокрема, підіймають такі теми:

  • Шмигаль анонсував скорочення міністерств: які з установ можуть зникнути?
  • Біженці за кордоном: які існують механізми повернення українців додому?
  • Політичні амбіції Залужного: чи може колишній головком ЗСУ стати новим президентом України?
  • Чого очікувати від зустрічі Орбана і Трампа?
  • Яка перспектива мирних перемовин?

Нагадаємо, ми писали про те, що думають українці про скорочення міністерств в Україні й які установи, на думку людей, не потрібні державі. 

Крім того, на думку політтехнолога Тараса Загороднього, кадрові зміни можуть торкнутися Кабінету Міністрів. Адже, зважаючи на воєнний стан, ефективність органу та його керівництва досить низька. 

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20:43 ДМСУ оголосила тендер на адміністрування реєстрів на 93 млн грн

20:40 Ілон Маск зробив гучну заяву щодо фінансування передвиборчої програми Трампа

20:40 Хитра задача з ПДР — куди дозволено проїхати водію червоного автомобіля

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:35 В Одесі витратять на ремонт укриття понад 20 мільйонів гривень

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:31 Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

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15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок