Яка доля уряду та хто наступний президент України — прямий ефір

Яка доля українського уряду, що буде з міністерствами та які політичні амбіції Валерія Залужного? Ці та інші теми обговорюють політолог Володимир Фесенко разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Які міністерства в Україні скоротять

В ефірі, зокрема, підіймають такі теми:

Шмигаль анонсував скорочення міністерств: які з установ можуть зникнути?

Біженці за кордоном: які існують механізми повернення українців додому?

Політичні амбіції Залужного: чи може колишній головком ЗСУ стати новим президентом України?

Чого очікувати від зустрічі Орбана і Трампа?

Яка перспектива мирних перемовин?

Нагадаємо, ми писали про те, що думають українці про скорочення міністерств в Україні й які установи, на думку людей, не потрібні державі.

Крім того, на думку політтехнолога Тараса Загороднього, кадрові зміни можуть торкнутися Кабінету Міністрів. Адже, зважаючи на воєнний стан, ефективність органу та його керівництва досить низька.