Какая судьба правительства и кто следующий президент Украины — прямой эфир

Какова судьба украинского правительства, что будет с министерствами и какие политические амбиции Валерия Залужного? Эти и другие темы обсуждают политолог Владимир Фесенко вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Какие министерства в Украине сократят

В эфире, в частности, поднимают следующие темы:

Шмыгаль анонсировал сокращение министерств: какие из учреждений могут исчезнуть?

Беженцы за границей: какие существуют механизмы возвращения украинцев домой?

Политические амбиции Залужного: может ли бывший главка ВСУ стать новым президентом Украины?

Чего ждать от встречи Орбана и Трампа?

Какова перспектива мирных переговоров?

Напомним, мы писали о том, что думают украинцы о сокращении министерств в Украине и какие учреждения, по мнению людей, не нужны государству.

Кроме того, по мнению политтехнолога Тараса Загороднего, кадровые изменения могут затронуть Кабинет Министров. Ведь, ввиду военного положения, эффективность органа и его руководства достаточно низкая.