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Какая судьба правительства и кто следующий президент Украины — прямой эфир

Какая судьба правительства и кто следующий президент Украины — прямой эфир

6 марта 2024 г. 20:40

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20:40 Какая судьба правительства и кто следующий президент Украины — прямой эфир

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19:27 Украина топит Черноморский флот РФ! Когда упадет Крымский мост — прямой эфир

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18:16 Зеленский и премьер-министр Греции почтили память одесситов, погибших 2 марта

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17:45 Наказание для российских генералов – что изменится после выдачи международных ордеров на арест

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17:11 Комаровский назвал единственный эффективный метод похудения

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16:31 Украинские защитники экономят боеприпасы — что происходит на фронте

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16:01 В "Слуге народа" рассказали, почему в Раде сделали перерыв от заседаний

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15:34 Законопроект о мобилизации — Гончаренко рассказал, начали ли в Раде рассмотрение правок

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20:40 Какая судьба правительства и кто следующий президент Украины — прямой эфир

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20:05 Последствия ночной атаки РФ и важность дронов в войне — эфир с авиационным экспертом

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19:27 Украина топит Черноморский флот РФ! Когда упадет Крымский мост — прямой эфир

Text

18:43 Почему Зеленская отказалась сидеть рядом с Навальной на мероприятии в США — эфир Новини.LIVE

Text

18:16 Зеленский и премьер-министр Греции почтили память одесситов, погибших 2 марта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:45 Наказание для российских генералов – что изменится после выдачи международных ордеров на арест

Text

17:11 Комаровский назвал единственный эффективный метод похудения

Text

16:31 Украинские защитники экономят боеприпасы — что происходит на фронте

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16:01 В "Слуге народа" рассказали, почему в Раде сделали перерыв от заседаний

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Какова судьба украинского правительства, что будет с министерствами и какие политические амбиции Валерия Залужного? Эти и другие темы обсуждают политолог Владимир Фесенко вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Какие министерства в Украине сократят

В эфире, в частности, поднимают следующие темы:

  • Шмыгаль анонсировал сокращение министерств: какие из учреждений могут исчезнуть?
  • Беженцы за границей: какие существуют механизмы возвращения украинцев домой?
  • Политические амбиции Залужного: может ли бывший главка ВСУ стать новым президентом Украины?
  • Чего ждать от встречи Орбана и Трампа?
  • Какова перспектива мирных переговоров?

Напомним, мы писали о том, что думают украинцы о сокращении министерств в Украине и какие учреждения, по мнению людей, не нужны государству.

Кроме того, по мнению политтехнолога Тараса Загороднего, кадровые изменения могут затронуть Кабинет Министров. Ведь, ввиду военного положения, эффективность органа и его руководства достаточно низкая.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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