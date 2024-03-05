Скорочення міністерств в Україні — чи підтримують українці таке рішення

Денис Шмигаль заявив, що в Україні планують на третину скорити кількість міністерств. Що про це думають українці та які з установ не потрібні у державі — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Які міністерства не потрібні Україні

"Забагато міністерств, забагато грошей витрачається на обслуговування міністрів".

"Має бути озвучена кількість міністерств, які вони, що вони роблять, які йдуть витрати, хто там працює. Я б скоротила розважальну сферу, не на часі. А так покращувати треба".

"Напевно, ніяких. Тому що, всіма потрібно керувати, буде безлад".

"Мені здається, можна ефективно опрацьовувати питання, використовуючи менше чиновників. Можливо треба пенсіонерам окреме міністерство, яке буде займатися людьми їхнього віку. Оскільки Міністерство молоді та спорту є".

Нагадаємо, депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина заявила, що в Україні вже досить давно гостро стоїть питання щодо скорочення кількості вищих навчальних закладів. Вона зазначила, що фінансувати їх у повному обсязі державний бюджет країни не може.