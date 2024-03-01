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Скорочення кількості ВНЗ в Україні — депутатка розповіла, чому це важливо

Скорочення кількості ВНЗ в Україні — депутатка розповіла, чому це важливо

01 березня 2024 р. 17:29

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16:39 Програма "Купуй українське" — як ініціатива допоможе українському бізнесу та підніме економіку

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14:51 Експерт назвав головний фактор, який допоможе відновити українську економіку

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14:01 Падіння ІЛ-76 — Лубінець анонсував перемовини з Росією щодо українських військовополонених

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13:23 Законопроєкт про мобілізацію — нардеп розповів, на якому етапі розгляду перебуває документ

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Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина заявила, що в Україні вже досить давно гостро стоїть питання щодо скорочення кількості вищих навчальних закладів. Вона зазначила, що фінансувати їх у повному обсязі державний бюджет країни не може. 

Про це політик розповіла у коментарі для Новини.LIVE.

Причини скорочення ВНЗ в Україні

За словами Гришиної, система освіти в Україні потребує певної оптимізації. Адже, є принаймні 1500 юридичних установ, які видають дипломи про вищу освіту. І хоч кількість ВНЗ значно менша, державний бюджет не спроможний їх фінансувати. 

Особливо це питання, каже депутатка, загострилося під час війни. 

"Їх забагато для України. Поступово триває процес об'єднання університетів останніми роками. Зараз і коштів не вистачає, і дітей менше", — сказала Гришина. 

Нагадаємо, кожна сьома школа в Україні пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Для відновлення цієї інфраструктури потрібно майже 14 млрд доларів.

До слова, право на відстрочку від мобілізації мають лише ті здобувачі другої вищої освіти, які здобувають її в послідовному форматі. В свою чергу, такої можливості не отримають ті, хто здобуває другу вищу освіту іншого профілю.

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17:45 Віддав наказ замінувати море від Одеси до Босфору— СБУ викрили російського командувача

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:51 Експерт назвав головний фактор, який допоможе відновити українську економіку

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14:01 Падіння ІЛ-76 — Лубінець анонсував перемовини з Росією щодо українських військовополонених

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