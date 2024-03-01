Сокращение количества ВУЗов в Украине — депутат рассказала, почему это важно

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина заявила, что в Украине уже достаточно давно остро стоит вопрос о сокращении количества высших учебных заведений. Она отметила, что финансировать его в полном объеме государственный бюджет страны не может.

Об этом политик рассказала в комментарии Новини.LIVE.

Причины сокращения ВУЗов в Украине

По словам Гришиной, система образования в Украине нуждается в определенной оптимизации. Ведь есть по крайней мере 1500 юридических учреждений, которые выдают дипломы о высшем образовании. И хотя количество ВУЗов значительно меньше, государственный бюджет не в состоянии их финансировать.

Особенно этот вопрос, говорит депутат, обострился во время войны.

"Их многовато для Украины. Постепенно продолжается процесс объединения университетов в последние годы. Сейчас и средств не хватает, и детей меньше", — сказала Гришина.

Напомним, каждая седьмая школа в Украине повреждена в результате российских обстрелов. Для восстановления этой инфраструктуры требуется около 14 млрд долларов.

К слову, право на отсрочку от мобилизации имеют только соискатели второго высшего образования, которые получают его в последовательном формате. В свою очередь, такой возможности не получат те, кто получает второе высшее образование другого профиля.