Сокращение министерств в Украине — поддерживают ли украинцы такое решение

Денис Шмыгаль заявил, что в Украине планируют на треть покорить количество министерств. Что об этом думают украинцы и какие учреждения не нужны в государстве — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

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Какие министерства не нужны Украине

"Слишком много министерств, слишком много денег тратится на обслуживание министров".

"Должно быть озвучено количество министерств, которые они, что они делают, идут расходы, кто там работает. Я бы сократила развлекательную сферу, не ко времени. А так улучшать надо".

"Наверное, никаких. Потому что всеми нужно управлять, будет беспорядок".

"Мне кажется, можно эффективно прорабатывать вопросы, используя меньше чиновников. Возможно, нужно пенсионерам отдельное министерство, которое будет заниматься людьми их возраста. Поскольку Министерство молодежи и спорта есть".

Напомним, депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина заявила, что в Украине уже достаточно давно остро стоит вопрос о сокращении количества высших учебных заведений. Она отметила, что финансировать ее в полном объеме государственный бюджет страны не может.