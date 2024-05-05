Як швидко у Кремля закінчаться гроші — доктор економічних наук відповів

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів про економіку Росії. Він відповів, як швидко у Кремля закінчаться гроші.

Про це Ігор Ліпсіц говорив в ефірі Вечір.LIVE.

Гроші в Росії

За словами Ліпсіца, у російського бізнеса вже ситуація не дуже хороша, адже його обкладають все більшими податками. Він зазначив, що найближчим часом у РФ оголосять схему нової податкової реформи.

"Судячи зі всього, буде підвищення податку на бізнес з 20 до 25%, що швидше за все, дуже негативно позначиться на російському середньому бізнесі. Просто може його угробити він. Ми ще не знаємо, чи буде підвищено ПДВ, але ми знаємо, що буде підвищення на податки на доходи фізичних осіб", — зазначив Ліпсіц.

Він наголосив, що бізнес у Росії грабують постійно, тепер на черзі — населення. За його словами, у російських банках є приблизно 400 трильйонів рублів.

"Ось на це нібито око уряд уже поклав і намагається ці гроші перекачати у свою кишеню, але на це піде кілька років. Ось ці роки просто буде йти відбирання грошей у населення на користь держави і вона фінансуватиме військові витрати. Таким чином підсумком стане розорена країна, позбавлена грошей усюди", — додав Ліпсіц.

Нагадаємо, Ліпсіц заявив, що весь заробіток Росії витрачається на проїдання та війну. Країна зовсім не відкладає гроші на випадок "чорного дня".

Також росіяни, які покинули країну, зараз повертаються до РФ, що сприяє підтримці військової економіки Росії. Володимир Путін сприймає цей рух як підтримку своєї політики, попри справжні причини, які спонукали росіян до повернення.