Росія витрачає весь заробіток на війну замість благополуччя своїх громадян, — Ліпсіц

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц заявив, що весь заробіток Росії витрачається на проїдання та війну. Країна зовсім не відкладає гроші на випадок "чорного дня".

Про це Ігор Ліпсіц сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Заробіток Росії

"Завжди є нібито ситуація, коли ти бачиш якусь фактографію і коли ти починаєш аналізувати причини і робити прогноз. Це дуже дві різні картинки виходить", — зазначив Ліпсіц.

За його словами, по фактографії можна зрозуміти, що економіка РФ нібито зростає та перебуває в оптимізмі, однак коли почати аналізувати, то картинка одразу змінюється.

Ліпсіц наголосив, що всі позитивні тренди в економіці Росії пов'язані з єдиним фактором, що держава вкидає дуже багато грошей в економіку, адже населення дивиться на державу з очікуванням.

"Держава, щоб забезпечити лояльність населення, вона перестала збирати гроші. Вона більше не створює резерви як це було раніше. Вона тепер всі гроші пускає в розпил, тобто все, що Росія заробляє, тут же проїдається та витрачається на військове виробництво", — розповів він.

За його словами, Росія живе одним днем.

Нагадаємо, росіяни, які покинули країну, зараз повертаються до РФ, що сприяє підтримці військової економіки Росії. Володимир Путін сприймає цей рух як підтримку своєї політики, попри справжні причини, які спонукали росіян до повернення.

Також Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки 1 травня оголосило санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії.