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Росія витрачає весь заробіток на війну замість благополуччя своїх громадян, — Ліпсіц

Росія витрачає весь заробіток на війну замість благополуччя своїх громадян, — Ліпсіц

04 травня 2024 р. 11:09

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11:09 Росія витрачає весь заробіток на війну замість благополуччя своїх громадян, — Ліпсіц

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05:07 Україну примусили здати ядерну зброю — Єхануров

Text

03:07 Хто найбільше постраждає, якщо влітку почнуться блекаути — думка експерта

3 травня 2024
Text

23:30 Військовий розповів про користь жінок на фронті

Text

22:38 Що означає для киян Великдень та чи будуть вони його святкувати — опитування

Text

21:20 Військовий пояснив важливість стандарту якості українських дронів для фронту

Text
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21:12 Розслідування вбивства українських військових та підготовка до Великодня — останні новини Німеччини

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20:01 Експерт заявив, що в Україні влітку може настати дефіцит електроенергії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц заявив, що весь заробіток Росії витрачається на проїдання та війну. Країна зовсім не відкладає гроші на випадок "чорного дня".

Про це Ігор Ліпсіц сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Заробіток Росії

"Завжди є нібито ситуація, коли ти бачиш якусь фактографію і коли ти починаєш аналізувати причини і робити прогноз. Це дуже дві різні картинки виходить", — зазначив Ліпсіц.

За його словами, по фактографії можна зрозуміти, що економіка РФ нібито зростає та перебуває в оптимізмі, однак коли почати аналізувати, то картинка одразу змінюється.

Ліпсіц наголосив, що всі позитивні тренди в економіці Росії пов'язані з єдиним фактором, що держава вкидає дуже багато грошей в економіку, адже населення дивиться на державу з очікуванням.

"Держава, щоб забезпечити лояльність населення, вона перестала збирати гроші. Вона більше не створює резерви як це було раніше. Вона тепер всі гроші пускає в розпил, тобто все, що Росія заробляє, тут же проїдається та витрачається на військове виробництво", — розповів він.

За його словами, Росія живе одним днем.

Нагадаємо, росіяни, які покинули країну, зараз повертаються до РФ, що сприяє підтримці військової економіки Росії. Володимир Путін сприймає цей рух як підтримку своєї політики, попри справжні причини, які спонукали росіян до повернення.

Також Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки 1 травня оголосило санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії.

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11:46 У Запоріжжі люди зібралися під ТЦК та звинувачують працівників у викраденні чоловіка

11:45 Замість Калібрів тепер балістика — Плетенчук розповів про нову тактику росіян

11:26 Шольц посміявся з України — психологи пояснили поведінку канцлера Німеччини

11:20 НБУ сильно пом'якшив валютні обмеження для бізнесу — що змінилося

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:15 Горить підприємство — з’явилося відео масштабної пожежі у місті Миколаєві

10:48 Роми можуть потрапити за ґрати на сім років за напад на ТЦК на Закарпатті, — поліція

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03:07 Хто найбільше постраждає, якщо влітку почнуться блекаути — думка експерта

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23:30 Військовий розповів про користь жінок на фронті

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22:38 Що означає для киян Великдень та чи будуть вони його святкувати — опитування

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21:20 Військовий пояснив важливість стандарту якості українських дронів для фронту

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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