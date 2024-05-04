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Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

4 мая 2024 г. 11:09

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11:09 Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

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05:07 Украину заставили сдать ядерное оружие — Ехануров

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03:07 Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

3 мая 2024
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23:30 Военный рассказал о пользе женщин на фронте

Text

22:38 Что значит для киевлян Пасха и будут ли они ее праздновать — опрос

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21:20 Военный объяснил важность стандарта качества украинских дронов для фронта

Text
Новость с видео

21:12 Расследование убийства украинских военных и Пасхальная подготовка — последние новости Германии

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20:01 Эксперт заявил, что в Украине летом может наступить дефицит электроэнергии

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Доктор экономических наук Игорь Липсиц заявил, что весь заработок России тратится на проедание и войну. Страна совсем не откладывает деньги на случай "черного дня".

Об этом Игорь Липсиц сказал в эфире Вечір.LIVE.

Заработок России

"Всегда есть как бы ситуация, когда ты видишь какую-то фактографию и когда ты начинаешь анализировать причины и делать прогноз. Это очень две разные картинки получается", — отметил Липсиц.

По его словам, по фактографии можно понять, что экономика РФ якобы растет и находится в оптимизме, однако, если начать анализировать, то картинка сразу меняется.

Липсиц подчеркнул, что все положительные тренды в экономике России связаны с единственным фактором, что государство вбрасывает очень много денег в экономику, ведь население смотрит на государство с ожиданием.

"Государство, чтобы обеспечить лояльность населения, оно перестало собирать деньги. Оно больше не создает резервы как это было раньше. Оно теперь все деньги пускает в распил, то есть все, что Россия зарабатывает, тут же проедается и тратится на военное производство", — рассказал он.

По его словам, Россия живет одним днем.

Напомним, покинувшие страну россияне сейчас возвращаются в РФ, что способствует поддержке военной экономики России. Владимир Путин воспринимает это движение как поддержку своей политики, несмотря на настоящие причины, побуждавшие россиян к возвращению.

Также Министерство финансов Соединенных Штатов Америки 1 мая объявило санкции против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу России.

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10:12 В Харькове раздался мощный взрыв

09:57 Эксперты улучшили прогноз мировой экономики — на сколько вырастет глобальный ВВП

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:46 Пасха на фронте — львовские десантники разрисовали писанки под Бахмутом

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03:07 Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

3 мая 2024
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23:30 Военный рассказал о пользе женщин на фронте

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22:38 Что значит для киевлян Пасха и будут ли они ее праздновать — опрос

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