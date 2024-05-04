Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

Доктор экономических наук Игорь Липсиц заявил, что весь заработок России тратится на проедание и войну. Страна совсем не откладывает деньги на случай "черного дня".

Об этом Игорь Липсиц сказал в эфире Вечір.LIVE.

Заработок России

"Всегда есть как бы ситуация, когда ты видишь какую-то фактографию и когда ты начинаешь анализировать причины и делать прогноз. Это очень две разные картинки получается", — отметил Липсиц.

По его словам, по фактографии можно понять, что экономика РФ якобы растет и находится в оптимизме, однако, если начать анализировать, то картинка сразу меняется.

Липсиц подчеркнул, что все положительные тренды в экономике России связаны с единственным фактором, что государство вбрасывает очень много денег в экономику, ведь население смотрит на государство с ожиданием.

"Государство, чтобы обеспечить лояльность населения, оно перестало собирать деньги. Оно больше не создает резервы как это было раньше. Оно теперь все деньги пускает в распил, то есть все, что Россия зарабатывает, тут же проедается и тратится на военное производство", — рассказал он.

По его словам, Россия живет одним днем.

Напомним, покинувшие страну россияне сейчас возвращаются в РФ, что способствует поддержке военной экономики России. Владимир Путин воспринимает это движение как поддержку своей политики, несмотря на настоящие причины, побуждавшие россиян к возвращению.

Также Министерство финансов Соединенных Штатов Америки 1 мая объявило санкции против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу России.