Москва багатіє, а регіони бідують — Ліпсіц пояснив, як в Росії несправедливо розподілені зарплати

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц обговорив з ведучою Вечір.LIVE Юлією Литвиненко різницю в заробітній платні росіян. Економіст пояснив причини такого несправедливого розподілу грошей.

Повне інтерв'ю з Ігорем Ліпсіцем ви можете подивитись на Youtube-каналі Новини.LIVE.

"У Москві купа багатих людей та чиновників. Коли складаєте всю суму зарплат багатих мільярдерів Москви та чиновників, а потім додаєте ще залишки мільйонів росіян, які живуть на мізерну зарплату, то середня зарплата виходить високою. А медіана зарплат буде низькою", — пояснює Ліпсіц.

Чому в Москві високі зарплати

Він наголошує на тому, що всі компанії, які добувають природні ресурси зареєстровані в столиці Росії. Податкова ж система влаштована так, що більшість отриманих грошей надходить до федерального бюджету.

"І виходить, що майже всі гроші одразу прямують в Москву, а вже потім якісь залишки розподіляються по регіонах. Це називають трансфертами з федерального бюджету",— говорить Ліпсіц.

Запрошений експерт висловив думку про те, що через виснаження росіян та втому регіонів від цієї федеральної системи розподілу грошей існує загроза "розриву" Росії.

Скільки заробляютьросіяни

Нагадаємо, що Ліпсіц розповів про те куди витрачає всі зароблені кошти Росія. Він зауважив на тому, що економіка РФ лиш на перший погляд, має позитивні тенденції.

Також в студії Вечір.LIVE з Ігорем Ліпсіцем обговорювалась співпраця, домовленості та можливі перспективи між Китаєм та Росією.