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Москва багатіє, а регіони бідують — Ліпсіц пояснив, як в Росії несправедливо розподілені зарплати

Москва багатіє, а регіони бідують — Ліпсіц пояснив, як в Росії несправедливо розподілені зарплати

04 травня 2024 р. 14:40

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14:40 Москва багатіє, а регіони бідують — Ліпсіц пояснив, як в Росії несправедливо розподілені зарплати

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12:20 Доктор економічних наук оцінив перспективи співпраці між Китаєм і Росією

Text

11:09 Росія витрачає весь заробіток на війну замість благополуччя своїх громадян, — Ліпсіц

Text

05:07 Україну примусили здати ядерну зброю — Єхануров

Text

03:07 Хто найбільше постраждає, якщо влітку почнуться блекаути — думка експерта

3 травня 2024
Text

23:30 Військовий розповів про користь жінок на фронті

Text

22:38 Що означає для киян Великдень та чи будуть вони його святкувати — опитування

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21:20 Військовий пояснив важливість стандарту якості українських дронів для фронту

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Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц обговорив з ведучою Вечір.LIVE Юлією Литвиненко різницю в заробітній платні росіян. Економіст пояснив причини такого несправедливого розподілу грошей.

Повне інтерв'ю з Ігорем Ліпсіцем ви можете подивитись на Youtube-каналі Новини.LIVE.

"У Москві купа багатих людей та чиновників. Коли складаєте всю суму зарплат багатих мільярдерів Москви та чиновників, а потім додаєте ще залишки мільйонів росіян, які живуть на мізерну зарплату, то середня зарплата виходить високою. А медіана зарплат буде низькою", — пояснює Ліпсіц. 

Чому в Москві високі зарплати

Він наголошує на тому, що всі компанії, які добувають природні ресурси зареєстровані в столиці Росії. Податкова ж система влаштована так, що більшість отриманих грошей надходить до федерального бюджету.

"І виходить, що майже всі гроші одразу прямують в Москву, а вже потім якісь залишки розподіляються по регіонах. Це називають трансфертами з федерального бюджету",— говорить Ліпсіц.

Запрошений експерт висловив думку про те, що через виснаження росіян  та втому регіонів від цієї федеральної системи розподілу грошей існує загроза "розриву" Росії.

Скільки заробляютьросіяни

Нагадаємо, що Ліпсіц розповів про те куди витрачає всі зароблені кошти Росія. Він зауважив на тому, що економіка РФ лиш на перший погляд, має позитивні тенденції.

Також в студії Вечір.LIVE з Ігорем Ліпсіцем обговорювалась співпраця, домовленості та можливі перспективи між Китаєм та Росією.

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14:38 У Харкові пролунав вибух — мер повідомив про російську атаку

14:30 Кабмін продовжив бронь від мобілізації для працівників одного з напрямків транспортної галузі

14:28 Найближчим часом спецслужби РФ готують провокації на своїй же території — деталі від АТЕШ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:20 Коли приберуть обличчя Леніна в Одесі — доля площі 10 квітня

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11:09 Росія витрачає весь заробіток на війну замість благополуччя своїх громадян, — Ліпсіц

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