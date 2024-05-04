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Доктор економічних наук оцінив перспективи співпраці між Китаєм і Росією

Доктор економічних наук оцінив перспективи співпраці між Китаєм і Росією

04 травня 2024 р. 12:20

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03:07 Хто найбільше постраждає, якщо влітку почнуться блекаути — думка експерта

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23:30 Військовий розповів про користь жінок на фронті

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22:38 Що означає для киян Великдень та чи будуть вони його святкувати — опитування

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21:20 Військовий пояснив важливість стандарту якості українських дронів для фронту

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Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц був гостем в студії Вечір.LIVE і разом з ведучою Юлією Литвиненко обговорив співпрацю та домовленості між Китаєм та Росією.

Подивитись повне інтерв'ю можна на Youtube-каналі Новини.LIVE.

"Ситуативно вигідно — будемо дружити, ситуативно невигідно — зрадимо", — так оцінює можливі перспективи співпраці Китаю з Росією Ліпсіц.

Чи фінансують китайські банки Росію

Він наголошує на тому, що Китай дуже обережно допомагає Росії та дає ресурси в обмеженій кількості. Протягом трьох років війни китайська влада не дала жодної державної позики та не змушує свої банки забезпечувати платежі, додає Ліпсіц.

Як йому повідомляють знайомі із зовнішніх торговельних компаній, вони не працюють із центральними китайськими банками, "йдуть в якісь крихітні банки на кордоні Китаю та Росії та намагаються якось через треті-четверті руки провести платежі".

"Якщо їм (Китаю, — ред.) буде вигідно щось продавати в Росії, вони будуть це продавати, як зараз автомобілі. Якщо їм буде невигідно, то вони продадуть Росію моментально", — зазначив Ігор Ліпсіц підбиваючи підсумки своєї думки.

Нагадаємо, експертка з питань Східної Азії поспілкувалась з ведучою Діною Бернацькою в етері Вечір.LIVE про підписання меморандуму з взаєморозуміння та співпраці між ВМС Росії та Китаю.

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13:15 В Одесі відремонтують укриття в ліцеях — ProZorro

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13:08 У Німеччині занепокоєні діями Raiffeisen — банк веде перемовини з бізнесом російського олігарха

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:03 Університети матимуть нову причину відраховувати студентів — Міносвіти може ввести новий іспит

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