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Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

4 мая 2024 г. 12:20

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12:20 Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

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11:09 Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

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05:07 Украину заставили сдать ядерное оружие — Ехануров

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03:07 Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

3 мая 2024
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23:30 Военный рассказал о пользе женщин на фронте

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21:20 Военный объяснил важность стандарта качества украинских дронов для фронта

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Доктор экономических наук Игорь Липсиц был гостем в студии Вечір.LIVE и вместе с ведущей Юлией Литвиненко обсудил сотрудничество и договоренности между Китаем и Россией.

Посмотреть полное интервью можно на Youtube-канале Новини.LIVE.

"Ситуативно выгодно — будем дружить, ситуативно невыгодно — изменим", — так оценивает возможные перспективы сотрудничества Китая с Россией Липсиц.

Финансируют ли китайские банки Россию

Он отмечает, что Китай очень осторожно помогает России и дает ресурсы в ограниченном количестве. В течение трех лет войны китайские власти не дали никакого государственного займа и не заставляют свои банки обеспечивать платежи, добавляет Липсиц.

Как ему сообщают знакомые из внешних торговых компаний, они не работают с центральными китайскими банками, "идут в какие-то крошечные банки на границе Китая и России и пытаются однажды через третьи-четвертые руки провести платежи".

"Если им (Китаю, — ред.) будет выгодно что-то продавать в России, они будут это продавать, как сейчас автомобили. Если им будет невыгодно, то они продадут Россию моментально", — отметил Игорь Липсиц подводя итоги своего мнения.

Напомним, эксперт по вопросам Восточной Азии пообщалась с ведущей Диной Бернацкой в эфире Вечір.LIVE о подписании меморандума по взаимопониманию и сотрудничеству между ВМС России и Китая.

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12:04 Посол Бринк заявила, что США не поощряют удары по России американским оружием от ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:46 В Запорожье люди собрались под ТЦК и обвиняют работников в похищении мужчины

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05:07 Украину заставили сдать ядерное оружие — Ехануров

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03:07 Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

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23:30 Военный рассказал о пользе женщин на фронте

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22:38 Что значит для киевлян Пасха и будут ли они ее праздновать — опрос

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21:20 Военный объяснил важность стандарта качества украинских дронов для фронта

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Новость с видео

21:12 Расследование убийства украинских военных и Пасхальная подготовка — последние новости Германии

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:41 Евгений Дикий прокомментировал Слова Скибицкого о возможном "мире" с Россией