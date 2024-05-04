Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

Доктор экономических наук Игорь Липсиц был гостем в студии Вечір.LIVE и вместе с ведущей Юлией Литвиненко обсудил сотрудничество и договоренности между Китаем и Россией.

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"Ситуативно выгодно — будем дружить, ситуативно невыгодно — изменим", — так оценивает возможные перспективы сотрудничества Китая с Россией Липсиц.

Финансируют ли китайские банки Россию

Он отмечает, что Китай очень осторожно помогает России и дает ресурсы в ограниченном количестве. В течение трех лет войны китайские власти не дали никакого государственного займа и не заставляют свои банки обеспечивать платежи, добавляет Липсиц.

Как ему сообщают знакомые из внешних торговых компаний, они не работают с центральными китайскими банками, "идут в какие-то крошечные банки на границе Китая и России и пытаются однажды через третьи-четвертые руки провести платежи".

"Если им (Китаю, — ред.) будет выгодно что-то продавать в России, они будут это продавать, как сейчас автомобили. Если им будет невыгодно, то они продадут Россию моментально", — отметил Игорь Липсиц подводя итоги своего мнения.

Напомним, эксперт по вопросам Восточной Азии пообщалась с ведущей Диной Бернацкой в эфире Вечір.LIVE о подписании меморандума по взаимопониманию и сотрудничеству между ВМС России и Китая.