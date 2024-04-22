Як Китай допомагає Росії — Бутирська в ефірі Новини.LIVE

Експертка з питань Східної Азії Наталія Бутирська стала гостею ефіру Вечір.LIVE. Вона розповість про співпрацю Росії з Китаєм.

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Ефір Новини.LIVE

Наталія Бутирська разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про підписання меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між ВМС Росії та Китаю, мету візиту Блінкена та Шольца до Пекіна та відносини Білорусі та Китаю.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен планує здійснити візит до Китаю. Відомо, що він буде проходити з 24 по 26 квітня.

Також Китай постачає Росії складові для озброєння, яке Кремль використовує у війні проти України. Подібна співпраця — загроза для європейської безпеки.