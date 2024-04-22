Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Як Китай допомагає Росії — Бутирська в ефірі Новини.LIVE arrow
Як Китай допомагає Росії — Бутирська в ефірі Новини.LIVE

Як Китай допомагає Росії — Бутирська в ефірі Новини.LIVE

22 квітня 2024 р. 18:05

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:05 Як Китай допомагає Росії — Бутирська в ефірі Новини.LIVE

Text

15:57 Буданов розповів, чи збирається йти у політику

Text

15:27 Нардеп висловив побоювання щодо мобілізаційного закону та обмеження прав для ухилянтів

Text

13:23 Нардеп розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації

Text

11:38 Кадрові зміни в уряді існують на рівні чуток, — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:51 Робота між Радою та урядом погіршилася — нардеп назвав причину

Text

09:39 Кадрові зміни в уряді — нардеп розповів, хто може потрапити під звільнення

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Новини.LIVE

Text

00:49 Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

21 квітня 2024
Text

18:32 Експертка розповіла, як Трамп ставиться до загрози нападу Росії на Європу

Text

18:05 Як Китай допомагає Росії — Бутирська в ефірі Новини.LIVE

Text

15:57 Буданов розповів, чи збирається йти у політику

Text

15:27 Нардеп висловив побоювання щодо мобілізаційного закону та обмеження прав для ухилянтів

Text

13:23 Нардеп розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації

Text

11:38 Кадрові зміни в уряді існують на рівні чуток, — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:51 Робота між Радою та урядом погіршилася — нардеп назвав причину

Text

09:39 Кадрові зміни в уряді — нардеп розповів, хто може потрапити під звільнення

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Новини.LIVE

Text

00:49 Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

21 квітня 2024
Text

18:32 Експертка розповіла, як Трамп ставиться до загрози нападу Росії на Європу

Експертка з питань Східної Азії Наталія Бутирська стала гостею ефіру Вечір.LIVE. Вона розповість про співпрацю Росії з Китаєм.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Наталія Бутирська разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про підписання меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між ВМС Росії та Китаю, мету візиту Блінкена та Шольца до Пекіна та відносини Білорусі та Китаю. 

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен планує здійснити візит до Китаю. Відомо, що він буде проходити з 24 по 26 квітня.

Також Китай постачає Росії складові для озброєння, яке Кремль використовує у війні проти України. Подібна співпраця — загроза для європейської безпеки. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:53 Коломойському продовжили запобіжний захід — що відомо

18:50 Авіація НАТО патрулює близько кордонів Одещини — яка мета

18:45 РФ працює над заміною Shahed-136 на баражуючий боєприпас "Ланцет"

18:38 Міноборони РФ заявило про захоплення Новомихайлівки на Донеччині — в Силах оборони прокоментували

18:25 У Міноборони назвали зброю, яка допомагає РФ просуватися вперед крізь руїни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:16 Їжа за власні кошти та підвищення цін — волонтер заявив про жахливе забезпечення бійців ЗСУ

18:16 В Україні судили агента РФ, який наводив ракети на Придніпровську ТЕС — яке покарання отримав

18:10 Піймався у перший робочий день — в Одесі затримали наркозбувача

18:08 Народна депутатка Піпа про мобілізаційний закон — коли чекати демобілізації

Text

18:05 Як Китай допомагає Росії — Бутирська в ефірі Новини.LIVE

18:53 Коломойському продовжили запобіжний захід — що відомо

18:50 Авіація НАТО патрулює близько кордонів Одещини — яка мета

18:45 РФ працює над заміною Shahed-136 на баражуючий боєприпас "Ланцет"

18:38 Міноборони РФ заявило про захоплення Новомихайлівки на Донеччині — в Силах оборони прокоментували

18:25 У Міноборони назвали зброю, яка допомагає РФ просуватися вперед крізь руїни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:16 Їжа за власні кошти та підвищення цін — волонтер заявив про жахливе забезпечення бійців ЗСУ

18:16 В Україні судили агента РФ, який наводив ракети на Придніпровську ТЕС — яке покарання отримав

18:10 Піймався у перший робочий день — в Одесі затримали наркозбувача

18:08 Народна депутатка Піпа про мобілізаційний закон — коли чекати демобілізації

18:00 Нове засідання Рамштайну — в Міноборони Нідерландів назвали дату

14:55 Хаг песах самеах — як одеські юдеї готуються до свята свободи

06:27 Ціни на продукти в Україні — на скільки у квітні здорожчали фрукти

05:57 Ту-22М3 — найтаємничіший літак РФ, який збила Україна

05:42 Зруйновані електростанції та блекаути — в якому стані енергетика України сьогодні та що буде взимку

21 квітня 2024

07:15 Догляд за людьми з інвалідністю та хто має право на відстрочку — юристка про мобілізацію

06:27 Коли та на скільки зросте тариф на світло для українців — вчимося економити електроенергію

20 квітня 2024

07:15 Які авто вилучатимуть на потреби ЗСУ — пояснює львівська юристка

06:27 Трирівневі пентхауси та квартири з кінотеатрами та спа — ТОП найдорожчого житла у Києві

06:00 Мобілізація транспорту — хто з одеситів може залишитися без машини

05:56 РЛС "Небо-У" — що відомо про знищену СБУ на Брянщині російську станцію

Text

18:05 Як Китай допомагає Росії — Бутирська в ефірі Новини.LIVE

Text

15:57 Буданов розповів, чи збирається йти у політику

Text

15:27 Нардеп висловив побоювання щодо мобілізаційного закону та обмеження прав для ухилянтів

Text

13:23 Нардеп розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації

Text

11:38 Кадрові зміни в уряді існують на рівні чуток, — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:51 Робота між Радою та урядом погіршилася — нардеп назвав причину

Text

09:39 Кадрові зміни в уряді — нардеп розповів, хто може потрапити під звільнення

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Новини.LIVE

Text

00:49 Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

21 квітня 2024
Text

18:32 Експертка розповіла, як Трамп ставиться до загрози нападу Росії на Європу