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Как Китай помогает России — Бутырская в эфире Новини.LIVE

Как Китай помогает России — Бутырская в эфире Новини.LIVE

22 апреля 2024 г. 18:05

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18:05 Как Китай помогает России — Бутырская в эфире Новини.LIVE

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15:57 Буданов рассказал, собирается ли идти в политику

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15:27 Нардеп выразил опасения по поводу мобилизационного закона и ограничения прав для уклонистов

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13:23 Нардеп рассказал, когда появится законопроект о демобилизации и ротации

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11:38 Кадровые изменения в правительстве существуют на уровне слухов, — нардеп

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10:51 Работа между Радой и правительством ухудшилась — нардеп назвал причину

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09:39 Кадровые изменения в правительстве — нардеп рассказал, кто может попасть под увольнение

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — эфир Новини.LIVE

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00:49 Комбат 3-й ОШБр ответил о шансах создания подразделений с заключенными для ВСУ по примеру России

21 апреля 2024
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18:32 Эксперт рассказала, как Трамп относится к угрозе нападения России на Европу

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18:05 Как Китай помогает России — Бутырская в эфире Новини.LIVE

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15:57 Буданов рассказал, собирается ли идти в политику

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15:27 Нардеп выразил опасения по поводу мобилизационного закона и ограничения прав для уклонистов

Text

13:23 Нардеп рассказал, когда появится законопроект о демобилизации и ротации

Text

11:38 Кадровые изменения в правительстве существуют на уровне слухов, — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:51 Работа между Радой и правительством ухудшилась — нардеп назвал причину

Text

09:39 Кадровые изменения в правительстве — нардеп рассказал, кто может попасть под увольнение

Text

08:00 Зеленский сделал важное заявление — эфир Новини.LIVE

Text

00:49 Комбат 3-й ОШБр ответил о шансах создания подразделений с заключенными для ВСУ по примеру России

21 апреля 2024
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18:32 Эксперт рассказала, как Трамп относится к угрозе нападения России на Европу

Эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Бутырская стала гостей эфира Вечір.LIVE. Она расскажет о сотрудничестве России с Китаем.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Наталья Бутырская вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят о подписании меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между ВМС России и Китая, цель визита Блинкена и Шольца в Пекин и отношения Беларуси и Китая.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует осуществить визит в Китай. Известно, что он будет проходить с 24 по 26 апреля.

Также Китай поставляет России составляющие для вооружения, которое Кремль использует в войне против Украины. Подобное сотрудничество — угроза для европейской безопасности.

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18:25 В Минобороны назвали оружие, которое помогает РФ продвигаться вперед сквозь руины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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