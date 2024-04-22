Как Китай помогает России — Бутырская в эфире Новини.LIVE

Эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Бутырская стала гостей эфира Вечір.LIVE. Она расскажет о сотрудничестве России с Китаем.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Наталья Бутырская вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят о подписании меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между ВМС России и Китая, цель визита Блинкена и Шольца в Пекин и отношения Беларуси и Китая.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует осуществить визит в Китай. Известно, что он будет проходить с 24 по 26 апреля.

Также Китай поставляет России составляющие для вооружения, которое Кремль использует в войне против Украины. Подобное сотрудничество — угроза для европейской безопасности.