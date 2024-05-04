Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

Доктор экономических наук Игорь Липсиц обсудил с ведущей Вечер.LIVE Юлией Литвиненко разницу в заработной плате россиян. Экономист объяснил причины столь несправедливого распределения денег.

Полное интервью с Игорем Липсицем можно посмотреть на Youtube-канале Новости.LIVE.

"В Москве куча богатых людей и чиновников. Когда составляете всю сумму зарплат богатых миллиардеров Москвы и чиновников, а затем добавляете еще остатки миллионов россиян, живущих на мизерную зарплату, то средняя зарплата получается высокой. А медиана зарплат будет низкой", — объясняет Липсиц.

Почему в Москве высокие зарплаты

Он отмечает, что все компании, добывающие природные ресурсы зарегистрированы в столице России. Налоговая система устроена так, что большинство полученных денег поступает в федеральный бюджет.

"И получается, что почти все деньги сразу направляются в Москву, а уже потом какие-то остатки распределяются по регионам. Это называют трансфертами из федерального бюджета", — говорит Липсиц.

Приглашенный эксперт высказал мнение, что из-за истощения россиян и усталости регионов от этой федеральной системы распределения денег существует угроза "разрыва" России.

Сколько зарабатывают россияне

Напомним, что Липсиц рассказал о том, куда тратит все заработанные средства Россия. Он отметил, что экономика РФ только на первый взгляд имеет положительные тенденции.

Также в студии Вечер.LIVE с Игорем Липсицем обсуждалось сотрудничество, договоренности и возможные перспективы между Китаем и Россией.