Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты arrow
Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

4 мая 2024 г. 14:40

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:40 Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

Text

12:20 Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

Text

11:09 Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

Text

05:07 Украину заставили сдать ядерное оружие — Ехануров

Text

03:07 Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

3 мая 2024
Text

23:30 Военный рассказал о пользе женщин на фронте

Text

22:38 Что значит для киевлян Пасха и будут ли они ее праздновать — опрос

Text

21:20 Военный объяснил важность стандарта качества украинских дронов для фронта

Text
Новость с видео

21:12 Расследование убийства украинских военных и Пасхальная подготовка — последние новости Германии

Text

20:01 Эксперт заявил, что в Украине летом может наступить дефицит электроэнергии

Text

14:40 Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

Text

12:20 Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

Text

11:09 Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

Text

05:07 Украину заставили сдать ядерное оружие — Ехануров

Text

03:07 Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

3 мая 2024
Text

23:30 Военный рассказал о пользе женщин на фронте

Text

22:38 Что значит для киевлян Пасха и будут ли они ее праздновать — опрос

Text

21:20 Военный объяснил важность стандарта качества украинских дронов для фронта

Text
Новость с видео

21:12 Расследование убийства украинских военных и Пасхальная подготовка — последние новости Германии

Text

20:01 Эксперт заявил, что в Украине летом может наступить дефицит электроэнергии

Доктор экономических наук Игорь Липсиц обсудил с ведущей Вечер.LIVE Юлией Литвиненко разницу в заработной плате россиян. Экономист объяснил причины столь несправедливого распределения денег.

Полное интервью с Игорем Липсицем можно посмотреть на Youtube-канале Новости.LIVE.

"В Москве куча богатых людей и чиновников. Когда составляете всю сумму зарплат богатых миллиардеров Москвы и чиновников, а затем добавляете еще остатки миллионов россиян, живущих на мизерную зарплату, то средняя зарплата получается высокой. А медиана зарплат будет низкой", — объясняет Липсиц.

Почему в Москве высокие зарплаты

Он отмечает, что все компании, добывающие природные ресурсы зарегистрированы в столице России. Налоговая система устроена так, что большинство полученных денег поступает в федеральный бюджет.

"И получается, что почти все деньги сразу направляются в Москву, а уже потом какие-то остатки распределяются по регионам. Это называют трансфертами из федерального бюджета", — говорит Липсиц.

Приглашенный эксперт высказал мнение, что из-за истощения россиян и усталости регионов от этой федеральной системы распределения денег существует угроза "разрыва" России.

Сколько зарабатывают россияне

Напомним, что Липсиц рассказал о том, куда тратит все заработанные средства Россия. Он отметил, что экономика РФ только на первый взгляд имеет положительные тенденции.

Также в студии Вечер.LIVE с Игорем Липсицем обсуждалось сотрудничество, договоренности и возможные перспективы между Китаем и Россией.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

15:48 В Белгороде упала авиабомба, которую россияне хотели направить на Харьков

15:35 В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

15:27 Не дроны, а медали — Украина потратит 80 млн на Олимпиаду и Евро-2024

15:20 Одесские аграрии получили деньги на развитие хозяйств — сколько именно

15:10 В Берлине до сих пор не потушили огонь на металлургическом заводе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:58 Судья из Тернополя, закрывший дело со смертельным ДТП, будет пожизненно жить за бюджетные средства

14:45 В НОК Украины нашли способ не допустить россиян и белорусов на Олимпиаду

Text

14:40 Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

14:38 В Харькове раздался взрыв — мэр сообщил о российской атаке

14:30 Кабмин продлил бронь от мобилизации для работников одного из направлений транспортной отрасли

15:48 В Белгороде упала авиабомба, которую россияне хотели направить на Харьков

15:35 В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

15:27 Не дроны, а медали — Украина потратит 80 млн на Олимпиаду и Евро-2024

15:20 Одесские аграрии получили деньги на развитие хозяйств — сколько именно

15:10 В Берлине до сих пор не потушили огонь на металлургическом заводе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:58 Судья из Тернополя, закрывший дело со смертельным ДТП, будет пожизненно жить за бюджетные средства

14:45 В НОК Украины нашли способ не допустить россиян и белорусов на Олимпиаду

14:38 В Харькове раздался взрыв — мэр сообщил о российской атаке

14:30 Кабмин продлил бронь от мобилизации для работников одного из направлений транспортной отрасли

14:28 В ближайшее время спецслужбы РФ готовят провокации на своей же территории — детали от АТЕШ

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит сдать металлолом в мае

05:56 AIM-120 AMRAAM — ракеты, которые помогут F-16 уничтожать РФ

3 мая 2024

19:35 Цены на Пасху в супермаркетах — во сколько в этом году украинцам обойдется праздничная корзина

16:00 Одесский Привоз перед Пасхой — на сколько похудеют кошельки одесситов

06:40 Цены на золото в Украине — сколько стоят драгоценные металлы в мае

05:56 800 дней войны — главные итоги для Украины и мира

05:21 Чем живет Великобритания — дайджест последних новостей

2 мая 2024

16:55 Одесса помнит события 2 мая 2014 года — десятая годовщина со дня трагедии

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в мае

05:57 Украинский бизнес в Германии — как открыть собственное дело

Text

14:40 Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

Text

12:20 Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

Text

11:09 Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

Text

05:07 Украину заставили сдать ядерное оружие — Ехануров

Text

03:07 Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

3 мая 2024
Text

23:30 Военный рассказал о пользе женщин на фронте

Text

22:38 Что значит для киевлян Пасха и будут ли они ее праздновать — опрос

Text

21:20 Военный объяснил важность стандарта качества украинских дронов для фронта

Text
Новость с видео

21:12 Расследование убийства украинских военных и Пасхальная подготовка — последние новости Германии

Text

20:01 Эксперт заявил, что в Украине летом может наступить дефицит электроэнергии