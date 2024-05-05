Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Как скоро у Кремля закончатся деньги — доктор экономических наук ответил arrow
Как скоро у Кремля закончатся деньги — доктор экономических наук ответил

Как скоро у Кремля закончатся деньги — доктор экономических наук ответил

5 мая 2024 г. 15:05

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

15:05 Как скоро у Кремля закончатся деньги — доктор экономических наук ответил

Text

13:50 Примитивизм в мышлении – экс-министр критикует заявление о невозможности выхода на пенсию в 60 лет

4 мая 2024
Text

20:45 Тизенгаузен рассказал о российской агентуре в Германии

Text

17:59 Тизенгаузен заявил, в каком случае Крым будет непригоден для размещения объектов РФ

Text

14:40 Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

Text

12:20 Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

Text

11:09 Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

05:07 Украину заставили сдать ядерное оружие — Ехануров

Text

03:07 Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

3 мая 2024
Text

23:30 Военный рассказал о пользе женщин на фронте

Text

15:05 Как скоро у Кремля закончатся деньги — доктор экономических наук ответил

Text

13:50 Примитивизм в мышлении – экс-министр критикует заявление о невозможности выхода на пенсию в 60 лет

4 мая 2024
Text

20:45 Тизенгаузен рассказал о российской агентуре в Германии

Text

17:59 Тизенгаузен заявил, в каком случае Крым будет непригоден для размещения объектов РФ

Text

14:40 Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

Text

12:20 Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

Text

11:09 Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

05:07 Украину заставили сдать ядерное оружие — Ехануров

Text

03:07 Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

3 мая 2024
Text

23:30 Военный рассказал о пользе женщин на фронте

Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал об экономике России. Он ответил, как скоро у Кремля закончатся деньги.

Об этом Игорь Липсиц говорил в эфире Вечір.LIVE.

Деньги в России

По словам Липсица, у российского бизнеса уже ситуация не очень хорошая, ведь его облагают все большими налогами. Он отметил, что в ближайшее время в РФ будет объявлена схема новой налоговой реформы.

"Судя по всему, будет повышение налога на бизнес с 20 до 25%, что скорее всего, очень негативно скажется на российском среднем бизнесе. Просто может его угробить он. Мы еще не знаем, будет ли повышен НДС, но мы знаем, что будет повышение на налоги на доходы физических лиц", — отметил Липсиц.

Он подчеркнул, что бизнес в России грабят постоянно, теперь на очереди — население. По его словам, в российских банках имеется примерно 400 триллионов рублей.

"Вот на это якобы глаз правительство уже положило и пытается эти деньги перекачать в свой карман, но на это уйдет несколько лет. Вот эти годы просто будет идти отбор денег у населения в пользу государства и оно будет финансировать военные расходы. Таким образом итогом станет разоренная страна, лишенная денег всюду", — добавил Липсиц.

Напомним, Липсиц заявил, что весь заработок России тратится на проедание и войну. Страна совсем не откладывает деньги на случай "черного дня".

Также россияне, покинувшие страну, сейчас возвращаются в РФ, что способствует поддержке военной экономики России. Владимир Путин воспринимает это движение как поддержку своей политики, несмотря на настоящие причины, побуждавшие россиян к возвращению.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

15:29 Куда обращаться мужчинам, если ТЦК закрыт — ответ представителя Генштаба

15:21 Анчелотти рассказал о вкладе Лунина в чемпионство Реала

15:20 В центре Одессы осталось только три улицы с советскими наименованиями — какие именно

обновлено:

15:06 В Харькове произошло попадание в частный дом, количество раненых растет, — Терехов

Text

15:05 Как скоро у Кремля закончатся деньги — доктор экономических наук ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:59 НАТО определило красные линии, по которым готов ввести войска в Украину, — Repubblica

14:45 США просят возобновить мониторинг санкций ООН против Северной Кореи — там отреагировали

14:45 Российская армия наносит удары только что изготовившей баллистическими ракетами — подробности

обновлено:

14:37 Россияне ударили по центральной части Харькова — есть раненные

14:35 Foxconn заявил о рекордной выручке — сколько заработал крупнейший завод по производству iPhone

15:29 Куда обращаться мужчинам, если ТЦК закрыт — ответ представителя Генштаба

15:21 Анчелотти рассказал о вкладе Лунина в чемпионство Реала

15:20 В центре Одессы осталось только три улицы с советскими наименованиями — какие именно

обновлено:

15:06 В Харькове произошло попадание в частный дом, количество раненых растет, — Терехов

14:59 НАТО определило красные линии, по которым готов ввести войска в Украину, — Repubblica

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:45 США просят возобновить мониторинг санкций ООН против Северной Кореи — там отреагировали

14:45 Российская армия наносит удары только что изготовившей баллистическими ракетами — подробности

обновлено:

14:37 Россияне ударили по центральной части Харькова — есть раненные

14:35 Foxconn заявил о рекордной выручке — сколько заработал крупнейший завод по производству iPhone

14:27 В СтратКоме ВСУ напомнили, сколько религиозных сооружений в Украине уничтожили оккупанты

12:00 С надеждой на победу — как празднуют Пасху в Одессе

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

05:28 Каким будет инклюзивный туризм во Львове и при чем здесь брусчатка

4 мая 2024

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит сдать металлолом в мае

05:56 AIM-120 AMRAAM — ракеты, которые помогут F-16 уничтожать РФ

3 мая 2024

19:35 Цены на Пасху в супермаркетах — во сколько в этом году украинцам обойдется праздничная корзина

16:00 Одесский Привоз перед Пасхой — на сколько похудеют кошельки одесситов

06:40 Цены на золото в Украине — сколько стоят драгоценные металлы в мае

05:56 800 дней войны — главные итоги для Украины и мира

05:21 Чем живет Великобритания — дайджест последних новостей

Text

15:05 Как скоро у Кремля закончатся деньги — доктор экономических наук ответил

Text

13:50 Примитивизм в мышлении – экс-министр критикует заявление о невозможности выхода на пенсию в 60 лет

4 мая 2024
Text

20:45 Тизенгаузен рассказал о российской агентуре в Германии

Text

17:59 Тизенгаузен заявил, в каком случае Крым будет непригоден для размещения объектов РФ

Text

14:40 Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

Text

12:20 Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

Text

11:09 Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

05:07 Украину заставили сдать ядерное оружие — Ехануров

Text

03:07 Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

3 мая 2024
Text

23:30 Военный рассказал о пользе женщин на фронте