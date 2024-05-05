Как скоро у Кремля закончатся деньги — доктор экономических наук ответил

Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал об экономике России. Он ответил, как скоро у Кремля закончатся деньги.

Об этом Игорь Липсиц говорил в эфире Вечір.LIVE.

Деньги в России

По словам Липсица, у российского бизнеса уже ситуация не очень хорошая, ведь его облагают все большими налогами. Он отметил, что в ближайшее время в РФ будет объявлена схема новой налоговой реформы.

"Судя по всему, будет повышение налога на бизнес с 20 до 25%, что скорее всего, очень негативно скажется на российском среднем бизнесе. Просто может его угробить он. Мы еще не знаем, будет ли повышен НДС, но мы знаем, что будет повышение на налоги на доходы физических лиц", — отметил Липсиц.

Он подчеркнул, что бизнес в России грабят постоянно, теперь на очереди — население. По его словам, в российских банках имеется примерно 400 триллионов рублей.

"Вот на это якобы глаз правительство уже положило и пытается эти деньги перекачать в свой карман, но на это уйдет несколько лет. Вот эти годы просто будет идти отбор денег у населения в пользу государства и оно будет финансировать военные расходы. Таким образом итогом станет разоренная страна, лишенная денег всюду", — добавил Липсиц.

Напомним, Липсиц заявил, что весь заработок России тратится на проедание и войну. Страна совсем не откладывает деньги на случай "черного дня".

Также россияне, покинувшие страну, сейчас возвращаются в РФ, что способствует поддержке военной экономики России. Владимир Путин воспринимает это движение как поддержку своей политики, несмотря на настоящие причины, побуждавшие россиян к возвращению.