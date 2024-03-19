Як боротися з нічними жахами та сновидством — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Гість прямого ефіру Новини.LIVE — найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський. Тема ефіру — нічні жахи та сновидство, а також боротьба з ними.
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Ефір Новини.LIVE з Євгеном Комаровським
Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:
- що собою являє нова небезпечна бактеріальна інфекція, яка шириться Японією;
- чому виникають нічні жахи у дітей і дорослих;
- ознаки та прояви сновидства та чи треба з ним боротися.
Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись.
Також лікар розповідав про симптоми та ризики інфікування ВІЛ та СНІД.