Як боротися з нічними жахами та сновидством — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Гість прямого ефіру Новини.LIVE — найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський. Тема ефіру — нічні жахи та сновидство, а також боротьба з ними.

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Ефір Новини.LIVE з Євгеном Комаровським

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

що собою являє нова небезпечна бактеріальна інфекція, яка шириться Японією;

чому виникають нічні жахи у дітей і дорослих;

ознаки та прояви сновидства та чи треба з ним боротися.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись.

Також лікар розповідав про симптоми та ризики інфікування ВІЛ та СНІД.