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Як боротися з нічними жахами та сновидством — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Як боротися з нічними жахами та сновидством — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

19 березня 2024 р. 21:06

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21:06 Як боротися з нічними жахами та сновидством — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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19:13 Який привід шукає Китай, аби не брати участь у Саміті миру — відповідь нардепа

Text

19:07 Нардеп розповів, чи візьмуть участь українців в Олімпіаді-2024, якщо туди допустять росіян

Text

19:03 Диктатура для перемоги у війні проти РФ та вибори в Україні — Рева в ефірі Новини.LIVE

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18:05 Новий план Путіна, роль Китаю і Франції та F-16 для ЗСУ — ефір Новини.LIVE

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18:03 Діджеї та дизайнери — кияни відповіли, кого потрібно бронювати від мобілізації

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15:04 Військовий пояснив, чому ЗСУ цікавить більше закон про мобілізацію, а не нова зброя

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Гість прямого ефіру Новини.LIVE — найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський. Тема ефіру — нічні жахи та сновидство, а також боротьба з ними.

Переглянути ефір можна за посиланням.

Ефір Новини.LIVE з Євгеном Комаровським

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

  • що собою являє нова небезпечна бактеріальна інфекція, яка шириться Японією;
  • чому виникають нічні жахи у дітей і дорослих;
  • ознаки та прояви сновидства та чи треба з ним боротися. 

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись.

Також лікар розповідав про симптоми та ризики інфікування ВІЛ та СНІД.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:58 В андеркарті бою Майка Тайсона зустрінуться зірки OnlyFans

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