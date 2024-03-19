Как бороться с ночными ужасами и лунатизмом — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Гость прямого эфира LIVE — самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — ночные кошмары и лунатизм, а также борьба с ними.

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Эфир Новини.LIVE с Евгением Комаровским

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

что собой представляет новая опасная бактериальная инфекция, которая распространяется по Японии;

почему возникают ночные кошмары у детей и взрослых;

признаки и проявления лунатизма и нужно ли с ним бороться.

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться.

Также врач рассказывал о симптомах и рисках инфицирования ВИЧ и СПИДом.