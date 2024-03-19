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Как бороться с ночными ужасами и лунатизмом — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Как бороться с ночными ужасами и лунатизмом — Комаровский в эфире Новини.LIVE

19 марта 2024 г. 21:06

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21:06 Как бороться с ночными ужасами и лунатизмом — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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20:38 Военный рассказал, какая разница в снабжении снарядами в Украине и России

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19:07 Нардеп рассказал, примут ли участие украинцы в Олимпиаде-2024, если туда допустят россиян

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Гость прямого эфира LIVE — самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — ночные кошмары и лунатизм, а также борьба с ними.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Евгением Комаровским

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

  • что собой представляет новая опасная бактериальная инфекция, которая распространяется по Японии;
  • почему возникают ночные кошмары у детей и взрослых;
  • признаки и проявления лунатизма и нужно ли с ним бороться.

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться.

Также врач рассказывал о симптомах и рисках инфицирования ВИЧ и СПИДом.

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