Чому у поляків змінились настрої щодо України — політолог відповів

Польський політолог Якуб Корейба вважає, що протести фермерів на кордоні відбуваються через паузу в просуванні українських захисників на фронті. Він переконаний, що як тільки Україна знову почне перемагати росіян, настрої Польщі знову зміняться.

Про це експерт розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Чому поляки негативно налаштовані по відношенню до українців

За словами Корейби, настрої поляків дещо змінилися через проблеми на фронті, які має Україна. Тож, все те, що відбувається на україно-польському кордоні є цьому наслідком.

"Гірка правда в тому, що вся допомога Україні, зокрема й відкриття європейського ринку, сприймалася, як сплата за перемогу над РФ. Якщо успіхів немає, то ніхто в Польщі не відчуває потрібним підтримувати українців. Настрої змінюються", — сказав Корейба.

Однак, він впевнений, що як тільки Збройні Сили знову продемонструють успіхи та просування, Польща знову "буде готов ана все".

"Буде перемога над росіянами — поляки будуть готові на все", — сказав політолог.

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі розповіли, що ситуація на польсько-українському кордоні станом на ранок 23 лютого практично не змінилася. У чергах перебувають майже 2500 фур.

Колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця переконаний в тому, що польські фермери протестують не лише через політику Європейського Союзу. На думку експерта, європейські аграрії бояться конкуренції з українськими.