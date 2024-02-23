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Чому у поляків змінились настрої щодо України — політолог відповів

Чому у поляків змінились настрої щодо України — політолог відповів

23 лютого 2024 р. 14:19

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13:34 Зеленський впевнений, що виграв би вибори, якби вони відбулися

Text

12:51 У Нацполіції пояснили, для чого Україні тримати оборону та назвали проблеми на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:08 Зеленський розповів, скільки разів його намагалися вбити за час війни

Text

11:27 Блокада кордону — експерт назвав причини та розповів, чого бояться поляки

Text

10:40 Що змінилося на польському кордоні після заяви Туска — у ДПСУ розповіли про ситуацію

Text

07:56 Чиновники на фронті та зустріч Зеленського із Дудою на тлі протестів — ефір Новини.LIVE

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Польський політолог Якуб Корейба вважає, що протести фермерів на кордоні відбуваються через паузу в просуванні українських захисників на фронті. Він переконаний, що як тільки Україна знову почне перемагати росіян, настрої Польщі знову зміняться. 

Про це експерт розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Чому поляки негативно налаштовані по відношенню до українців

За словами Корейби, настрої поляків дещо змінилися через проблеми на фронті, які має Україна. Тож, все те, що відбувається на україно-польському кордоні є цьому наслідком. 

"Гірка правда в тому, що вся допомога Україні, зокрема й відкриття європейського ринку, сприймалася, як сплата за перемогу над РФ. Якщо успіхів немає, то ніхто в Польщі не відчуває потрібним підтримувати українців. Настрої змінюються", — сказав Корейба.

Однак, він впевнений, що як тільки Збройні Сили знову продемонструють успіхи та просування, Польща знову "буде готов ана все". 

"Буде перемога над росіянами — поляки будуть готові на все", — сказав політолог.  

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі розповіли, що ситуація на польсько-українському кордоні станом на ранок 23 лютого практично не змінилася. У чергах перебувають майже 2500 фур.  

Колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця переконаний в тому, що польські фермери протестують не лише через політику Європейського Союзу. На думку експерта, європейські аграрії бояться конкуренції з українськими. 

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15:29 Документальний фільм про війну в Україні "Довга доба" показали в штаб-квартирі НАТО

15:15 "Стерненку — волю" — одеський активіст нагадав про третю річницю протестів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:08 Зеленський розповів, скільки разів його намагалися вбити за час війни

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11:27 Блокада кордону — експерт назвав причини та розповів, чого бояться поляки

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10:40 Що змінилося на польському кордоні після заяви Туска — у ДПСУ розповіли про ситуацію

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