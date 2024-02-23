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Почему у поляков изменились настроения по отношению к Украине — политолог ответил

Почему у поляков изменились настроения по отношению к Украине — политолог ответил

23 февраля 2024 г. 14:19

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13:34 Зеленский уверен, что выиграл бы выборы, если бы они состоялись

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12:51 В Нацполиции объяснили, зачем Украине держать оборону и назвали проблемы на фронте

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12:08 Зеленский рассказал, сколько раз его пытались убить за время войны

Text

11:27 Блокада границы — эксперт назвал причины и рассказал, чего боятся поляки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:40 Что изменилось на польской границе после заявления Туска — в ГПСУ рассказали о ситуации

Text

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20:55 Повышение тарифов на коммуналку — Олег Попенко рассказал в эфире Новини.LIVE к чему готовится

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Польский политолог Якуб Корейба считает, что протесты фермеров на границе проходят из-за паузы в продвижении украинских защитников на фронте. Он убежден, что как только Украина снова начнет побеждать россиян, настроения Польши снова изменятся.

Об этом эксперт рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Почему поляки негативно настроены по отношению к украинцам

По словам Корейбы, настроения поляков несколько изменились из-за проблем на фронте, которые имеет Украина. Поэтому все происходящее на украино-польской границе является следствием этого.

"Горькая правда в том, что вся помощь Украине, в том числе и открытие европейского рынка, воспринималась как оплата за победу над РФ. Если успехов нет, то никто в Польше не чувствует нужным поддерживать украинцев. Настроения меняются", — сказал Корейба.

Однако, он уверен, что как только Вооруженные Силы вновь продемонстрируют успехи и продвижение, Польша снова "будет готова на все".

"Будет победа над россиянами — поляки будут готовы на все", — сказал политолог.

Напомним, в Государственной пограничной службе рассказали, что ситуация на польско-украинской границе по состоянию на утро 23 февраля практически не изменилась. В очередях находятся около 2500 фур.

Бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица убежден в том, что польские фермеры протестуют не только из-за политики Европейского Союза. По мнению эксперта, европейские аграрии боятся конкуренции с украинскими.

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