Блокада кордону — експерт назвав причини та розповів, чого бояться поляки

Колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця переконаний в тому, що польські фермери протестують не лише через політику Європейського Союзу. На думку експерта, європейські аграрії бояться конкуренції з українськими.

Про це Андрій Дещиця розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Чому протестують польські фермери

Перш за все Дещиця зазначив, що протести на кордонах відбуваються через зміни у аграрній політиці ЄС. У той же час, є й інший бік медалі. На думку експерта, європейські фермери бояться конкуренції з боку України.

Однак, експосол стверджує, що цей фактор не має зупинити українських експортерів.

"Ми маємо право на те, щоб продавати свою сільськогосподарську продукцію. Ми можемо і будемо це робити. Але маємо це врегулювати — або з національними урядами, або з Єврокомісією", — сказав Дещиця.

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі розповіли, що ситуація на польсько-українському кордоні станом на ранок 23 лютого практично не змінилася. У чергах перебувають майже 2500 фур.

Міністр аграрної політики Польщі Міхал Колодзейчак оголосив про початок офіційних переговорів із фермерами, які протестують на польсько-українському кордоні. Переговори відбудуться 26 лютого.