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Блокада кордону — експерт назвав причини та розповів, чого бояться поляки

Блокада кордону — експерт назвав причини та розповів, чого бояться поляки

23 лютого 2024 р. 11:27

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12:08 Зеленський розповів, скільки разів його намагалися вбити за час війни

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11:27 Блокада кордону — експерт назвав причини та розповів, чого бояться поляки

Text

10:40 Що змінилося на польському кордоні після заяви Туска — у ДПСУ розповіли про ситуацію

Text

07:56 Чиновники на фронті та зустріч Зеленського із Дудою на тлі протестів — ефір Новини.LIVE

22 лютого 2024
Text
Новина з відео

20:55 Підвищення тарифів на комуналку — Олег Попенко розповів в ефірі Новини.LIVE до чого готується

Text

20:00 Легітимність Зеленського, друга річниця війни, блокада кордону — ефір Новини.LIVE

Text

19:16 Гордон розповів, де зараз перебувають його троє синів та чим вони займаються

Text

19:00 Яка ситуація на польському кордоні та хто стоїть за протестами — інтерв'ю з Соломчуком

Text

18:16 Велика конференція військово-політичного керівництва — чого українці очікують від зустрічі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:00 Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

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Колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця переконаний в тому, що польські фермери протестують не лише через політику Європейського Союзу. На думку експерта, європейські аграрії бояться конкуренції з українськими. 

Про це Андрій Дещиця розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Чому протестують польські фермери

Перш за все Дещиця зазначив, що протести на кордонах відбуваються через зміни у аграрній політиці ЄС. У той же час, є й інший бік медалі. На думку експерта, європейські фермери бояться конкуренції з боку України.

Однак, експосол стверджує,  що цей фактор не має зупинити українських експортерів.

"Ми маємо право на те, щоб продавати свою сільськогосподарську продукцію. Ми можемо і будемо це робити. Але маємо це врегулювати — або з національними урядами, або з Єврокомісією", — сказав Дещиця. 

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі розповіли, що ситуація на польсько-українському кордоні станом на ранок 23 лютого практично не змінилася. У чергах перебувають майже 2500 фур.  

Міністр аграрної політики Польщі Міхал Колодзейчак оголосив про початок офіційних переговорів із фермерами, які протестують на польсько-українському кордоні. Переговори відбудуться 26 лютого.

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12:19 Під Харковом росіяни вдарили по агропідприємству — загинули 15 корів

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12:07 Гармаш розповів, як зіграє проти Динамо

12:01 Рада прийняла закон про демобілізацію строковиків

11:51 Європейський Союз ухвалив 13-й пакет санкції проти РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:48 Поляки на кордоні знову відкрили українські зерновози і розсипали продукцію

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10:40 Що змінилося на польському кордоні після заяви Туска — у ДПСУ розповіли про ситуацію

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07:56 Чиновники на фронті та зустріч Зеленського із Дудою на тлі протестів — ефір Новини.LIVE

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20:55 Підвищення тарифів на комуналку — Олег Попенко розповів в ефірі Новини.LIVE до чого готується

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19:16 Гордон розповів, де зараз перебувають його троє синів та чим вони займаються

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19:00 Яка ситуація на польському кордоні та хто стоїть за протестами — інтерв'ю з Соломчуком

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:00 Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір