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Блокада границы — эксперт назвал причины и рассказал, чего боятся поляки

Блокада границы — эксперт назвал причины и рассказал, чего боятся поляки

23 февраля 2024 г. 11:27

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11:27 Блокада границы — эксперт назвал причины и рассказал, чего боятся поляки

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11:27 Блокада границы — эксперт назвал причины и рассказал, чего боятся поляки

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10:40 Что изменилось на польской границе после заявления Туска — в ГПСУ рассказали о ситуации

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07:56 Чиновники на фронте и встреча Зеленского с Дудой на фоне протестов — эфир Новини.LIVE

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Text
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20:55 Повышение тарифов на коммуналку — Олег Попенко рассказал в эфире Новини.LIVE к чему готовится

Text

20:00 Легитимность Зеленского, вторая годовщина войны, блокада границы — эфир Новини.LIVE

Text

19:16 Гордон рассказал, где сейчас находятся его трое сыновей и чем они занимаются

Text

19:00 Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

Text

18:16 Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

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Бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица убежден в том, что польские фермеры протестуют не только из-за политики Европейского Союза. По мнению эксперта, европейские аграрии боятся конкуренции с украинскими.

Об этом Андрей Дещица рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Почему протестуют польские фермеры

Прежде всего Дещица отметил, что протесты на границах проходят из-за изменений в аграрной политике ЕС. В то же время, есть и другая сторона медали. По мнению эксперта, европейские фермеры опабоятся аются конкуренции со стороны Украины.

Однако экспосол утверждает, что этот фактор не должен останавливать украинских экспортеров.

"Мы имеем право на то, чтобы продавать свою сельскохозяйственную продукцию. Мы можем и будем это делать. Но это урегулировать — или с национальными правительствами, или с Еврокомиссией", — сказал Дещица.

Напомним, в Государственной пограничной службе рассказали, что ситуация на польско-украинской границе по состоянию на утро 23 февраля практически не изменилась. В очередях находятся около 2500 фур.

Министр аграрной политики Польши Михал Колодзейчак объявил о начале официальных переговоров с фермерами, которые протестуют на польско-украинской границе. Переговоры пройдут 26 февраля.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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