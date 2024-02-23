Що змінилося на польському кордоні після заяви Туска — у ДПСУ розповіли про ситуацію

Наперердодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на кордоні з Україною пропускатимуть гуманітарні та військові вантажі. Однак, як розповіли у Державній прикордонній службі, ситуація на ранок 23 лютого практично не змінилася. У чергах перебувають майже 2500 фур.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Яка ситуація на польсько-українському кордоні

Перш за все Демченко висловив сподівання щодо того, що заява Туска дійсно позитивно вплине на ситуацію й протестувальники почнуть пропускати принаймні гуманітарну та військову допомогу.

Однак, він зауважив, що за вчорашній день, 22 лютого, на пунктах пропуску практично нічого не змінилася.

"На всіх напрямках, де відбувається блокування руху для вантажних транспортних засобів, станом на ранок становить 2460 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пункту пропуску "Краківець", "Рава-Руська", "Ягодин", — сказав Демченко.

Щодо перетину кордону він додав, що Польща не пропускає у свій бік жодних вантажівок. Відбувається лише в'їзд в Україну.

"Найбільш критично низькі показники маємо по пунктах пропуску "Шегині" та "Ягодин". До прикладу, по "Шегині" кордон перетнули 60 вантажних транспортних засобів", — сказав Демченко.

Нагадаємо, міністра аграрної політики Польщі Міхал Колодзейчак оголосив про початок офіційних переговорів із фермерами, які протестують на польсько-українському кордоні. Переговори відбудуться 26 лютого.

Додамо, 22 лютого на контрольно-пропускному пункті "Чоп — Захонь", що на українсько-угорському кордоні, утворилася велика черга з вантажівок. Причиною затору стало те, що перевізники, які прямують в Україну, об'їжджають Польщу та використовують інші пропускні пункти для швидшого перетину кордону.