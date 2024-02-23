Что изменилось на польской границе после заявления Туска — в ГНСУ рассказали о ситуации

Днем ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на границе с Украиной будут пропускать гуманитарные и военные грузы. Однако, как рассказали в Государственной пограничной службе, ситуация к утру 23 февраля практически не изменилась. В очередях находятся около 2500 фур.

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Какая ситуация на польско-украинской границе

Прежде всего, Демченко выразил надежду на то, что заявление Туска действительно положительно повлияет на ситуацию и протестующие начнут пропускать по крайней мере гуманитарную и военную помощь.

Однако он отметил, что за вчерашний день, 22 февраля, на пунктах пропуска практически ничего не изменилось.

"На всех направлениях, где происходит блокировка движения для грузовых транспортных средств, на утро составляет 2460 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив пункта пропуска "Краковец", "Рава-Русская", "Ягодин", — сказал Демченко.

По пересечению границы он добавил, что Польша не пропускает в свою сторону никаких грузовиков. Проходит только въезд в Украину.

"Самые критически низкие показатели имеем по пунктам пропуска "Шегини" и "Ягодин". К примеру, по "Шегини" границу пересекли 60 грузовых транспортных средств", — сказал Демченко.

Напомним, министр аграрной политики Польши Михал Колодзейчак объявил о начале официальных переговоров с фермерами, протестующими на польско-украинской границе. Переговоры пройдут 26 февраля.

Добавим, 22 февраля на контрольно-пропускном пункте "Чоп — Захонь" на украинско-венгерской границе образовалась большая очередь из грузовиков. Причиной пробки стало то, что перевозчики, следующие в Украину, объезжают Польшу и используют другие пропускные пункты для более быстрого пересечения границы.