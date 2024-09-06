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В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

6 сентября 2024 г. 14:25

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13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

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13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

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12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

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10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

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10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

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08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

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18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

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Нардеп от фракции "Слуга народу" Руслан Горбенко заявил, что в Украине с момента полномасштабного вторжения России более 80 тысяч украинских военных самовольно оставили часть (СОЧ). Он предполагает, что это связано с психологическими травмами бойцов.

Об этом Руслан Горбенко заявил в эфире Ранок.LIVE 6 сентября.

Сколько украинских военных причастны к СОЧ

Нардеп заявил, что количество случаев СОЧ в Украине с 24 февраля 2022 достигло сейчас критического уровня. По его данным, таких случаев уже более 80 тысяч, во власти даже предлагали разработать план, как вернуть их обратно в строй.

"80 тысяч плюс за время войны, за 2,5 года. Здесь, откровенно говоря, во-первых надо иметь силы и средства, чтобы всех найти. Было такое предложение. Я очень много раз общался с командирами и СОЧниками", — сказал нардеп.

Он добавил, что военные чаще всего бегут с фронта из-за увиденного на войне.

"Когда парень выходит или сбегает и у него там просто безумные глаза. Я не знаю, сколько нужно психологов, чтобы его там просто успокоить и вернуть. Ну, давайте откровенно, он увидел, как его собрат погиб, его убили. И это была не пуля, а, например, разрыв КАБ. Психологически, что от этого человека можно ожидать?" – сказал Горбенкл.

Сколько военных могут вернуться на фронт

Нардеп предположил, что на фронт вернется около 25-30%. Он заявил, что кто-то из них отдохнет, "наберется ума, который приходит со временем".

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14:39 Еврокомиссия выделила 40 млн евро Украине для подготовки к зиме

14:36 Во Львове прощаются с матерью и дочерьми, погибшими во время российского обстрела

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:34 Волкер объяснил, изменилась ли позиция Трампа по отношению к Украине

14:28 В Харькове правоохранители разоблачили мужчину, работавшего в "полиции" оккупантов

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

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08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

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