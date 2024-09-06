В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Нардеп от фракции "Слуга народу" Руслан Горбенко заявил, что в Украине с момента полномасштабного вторжения России более 80 тысяч украинских военных самовольно оставили часть (СОЧ). Он предполагает, что это связано с психологическими травмами бойцов.

Об этом Руслан Горбенко заявил в эфире Ранок.LIVE 6 сентября.

Сколько украинских военных причастны к СОЧ

Нардеп заявил, что количество случаев СОЧ в Украине с 24 февраля 2022 достигло сейчас критического уровня. По его данным, таких случаев уже более 80 тысяч, во власти даже предлагали разработать план, как вернуть их обратно в строй.

"80 тысяч плюс за время войны, за 2,5 года. Здесь, откровенно говоря, во-первых надо иметь силы и средства, чтобы всех найти. Было такое предложение. Я очень много раз общался с командирами и СОЧниками", — сказал нардеп.

Он добавил, что военные чаще всего бегут с фронта из-за увиденного на войне.

"Когда парень выходит или сбегает и у него там просто безумные глаза. Я не знаю, сколько нужно психологов, чтобы его там просто успокоить и вернуть. Ну, давайте откровенно, он увидел, как его собрат погиб, его убили. И это была не пуля, а, например, разрыв КАБ. Психологически, что от этого человека можно ожидать?" – сказал Горбенкл.

Сколько военных могут вернуться на фронт

Нардеп предположил, что на фронт вернется около 25-30%. Он заявил, что кто-то из них отдохнет, "наберется ума, который приходит со временем".