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В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

06 вересня 2024 р. 14:25

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14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

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08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
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18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

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Нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко заявив, що в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії, понад 80 тисяч українських військових самовільно залишили частину (СЗЧ). Він припускає, що це пов'язано з психологічними травмами у бійців.

Про це Руслан Горбенко заявив в ефірі Ранок.LIVE 6 вересня.

Скільки українських військових причетні до СЗЧ

Нардеп заявив, що кількість випадків СЗЧ в Україні з 24 лютого 2022 року досягла зараз критичного рівня. За його даними, таких випадків вже понад 80 тисяч, у владі навіть пропонували розробити план, як повернути їх назад у стрій.

"80 тисяч плюс за час війни, за 2,5 роки. Тут, відверто кажучи, по перше треба мати сили і засоби, щоб всіх знайти. Була така пропозиція. я дуже багато разів спілкувався з командирами і з СЗЧшниками", — сказав нардеп

Він додав, що військові найчастіше тікають з фронту через побачене на війні.

"Коли хлопець виходить чи збігає й у нього там просто шалені очі. Я не знаю, скільки треба психологів, щоб його там просто заспокоїти та повернути. Ну, давайте відверто, він побачив, як його побратим загинув, його вбили. І це була не куля, а, наприклад, розрив КАБ. Психологічно, що від цієї людини можна очікувати?" — сказав Горбенкл.

Скільки військових можуть повернутися на фронт

Нардеп припустив, що на фронт повернеться лише близько 25-30%. Він заявив, що хтось з них відпочине, "набереться розуму, який приходить з часом". 

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15:05 Кабмін змінив порядок повернення евакуйованих дітей з-за кордону

15:04 Володимир Кличко пожартував над братом через реванш Усика з Ф'юрі

15:00 Військові не повинні працювати в ТЦК — Гончаренко закликав до змін в системі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:54 Віз цілу партію навушників з-за кордону — на митниці Одещини зупинили контрабанду

14:49 У Дніпрі пролунали вибухи — повідомляють про роботу ППО

14:45 В Україні підвищують зарплати — яка причина

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14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

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13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

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12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

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10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

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