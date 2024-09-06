В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко заявив, що в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії, понад 80 тисяч українських військових самовільно залишили частину (СЗЧ). Він припускає, що це пов'язано з психологічними травмами у бійців.

Про це Руслан Горбенко заявив в ефірі Ранок.LIVE 6 вересня.

Скільки українських військових причетні до СЗЧ

Нардеп заявив, що кількість випадків СЗЧ в Україні з 24 лютого 2022 року досягла зараз критичного рівня. За його даними, таких випадків вже понад 80 тисяч, у владі навіть пропонували розробити план, як повернути їх назад у стрій.

"80 тисяч плюс за час війни, за 2,5 роки. Тут, відверто кажучи, по перше треба мати сили і засоби, щоб всіх знайти. Була така пропозиція. я дуже багато разів спілкувався з командирами і з СЗЧшниками", — сказав нардеп

Він додав, що військові найчастіше тікають з фронту через побачене на війні.

"Коли хлопець виходить чи збігає й у нього там просто шалені очі. Я не знаю, скільки треба психологів, щоб його там просто заспокоїти та повернути. Ну, давайте відверто, він побачив, як його побратим загинув, його вбили. І це була не куля, а, наприклад, розрив КАБ. Психологічно, що від цієї людини можна очікувати?" — сказав Горбенкл.

Скільки військових можуть повернутися на фронт

Нардеп припустив, що на фронт повернеться лише близько 25-30%. Він заявив, що хтось з них відпочине, "набереться розуму, який приходить з часом".