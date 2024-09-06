Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Народний депутат Руслан Горбенко повідомив, що 99% затриманих працівниками територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки — це військові, які самовільно залишили частину. У випадку, якщо таке порушення сталося впереше, порушник може просто сплатити штраф.

Про це Горбенко розповів в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 6 вересня.

Рада послабила відповідальність за СЗЧ

Нардеп зазначив, що Рада нещодавно послабила відповідальність за СЗЧ, дозволяючи перший раз просто сплатити штраф. Однак після цього потрібно все одно зʼявитися в ТЦК.

"Якщо ви йдете по вулиці в напрямку ТЦК — окей. А якщо не в напрямку ТЦК, а ви порушили закон (пішли в СЗЧ. — ред.) — вас затримають і супроводять у ТЦК", — пояснив Горбенко.

Депутат також зазначив, що командири мають 10 днів, щоб подати заяву до Державного бюро розслідувань про самовільне залишення частини бійцем. Тоді цього військового оголошують у розшук.