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Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

06 вересня 2024 р. 13:03

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13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

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13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

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12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

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10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

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Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
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18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

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Народний депутат Руслан Горбенко повідомив, що 99% затриманих працівниками територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки — це військові, які самовільно залишили частину. У випадку, якщо таке порушення сталося впереше, порушник може просто сплатити штраф.

Про це Горбенко розповів в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 6 вересня.

Рада послабила відповідальність за СЗЧ

Нардеп зазначив, що Рада нещодавно послабила відповідальність за СЗЧ, дозволяючи перший раз просто сплатити штраф. Однак після цього потрібно все одно зʼявитися в ТЦК.

"Якщо ви йдете по вулиці в напрямку ТЦК — окей. А якщо не в напрямку ТЦК, а ви порушили закон (пішли в СЗЧ. — ред.) — вас затримають і супроводять у ТЦК", — пояснив Горбенко.

Депутат також зазначив, що командири мають 10 днів, щоб подати заяву до Державного бюро розслідувань про самовільне залишення частини бійцем. Тоді цього військового оголошують у розшук.

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13:58 У прифронтовому Покровстку лишається понад 20 тисяч мирних мешканців

13:58 Нардеп пояснив, до чого призведуть великі кадрові зміни в уряді України

13:57 Перекрив річку, щоб поливати баштан — на Одещині судитимуть економного фермера

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:38 Європа може обмежити імпорт електроенергії в Україну — яка причина

13:34 У ДСНС показали перші кадри ракетного удару по Павлограду

13:33 Зустріч "Рамштайн" — Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для Україні

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13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

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12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

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10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

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10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

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18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

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17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

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17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

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15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту