Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Правоохоронці неодноразово затримували керівників ТЦК через корупційні дії. Наприклад, "білий квиток" в Україні можна купити за 37 тисяч доларів.

Про це повідомив народний депутат Олександр Юрченко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 6 вересня.

Корупція у військових комісаріатах

Під час ефіру Юрченко порушив питання корупції у військових комісаріатах.

"Ми постійно чуємо: там військком купив будинок в Іспанії, там взяли військкома на хабарі. Наразі платять 37 тисяч доларів, аби отримати "білий квиток". Уявіть, якби ці кошти йшли в державу і на фінансування тих, хто дійсно воює на фронті", — наголосив нардеп.

Юрченко додав, що може помилятися, проте читав, що на Київщині були такі керівники ТЦК і в ході розслідувань щодо затриманих з'ясувалося, що отримати "білий квиток" можна за таку суму.