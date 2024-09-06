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Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

06 вересня 2024 р. 12:35

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13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

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12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

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10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

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Правоохоронці неодноразово затримували керівників ТЦК через корупційні дії. Наприклад, "білий квиток" в Україні можна купити за 37 тисяч доларів.

Про це повідомив народний депутат Олександр Юрченко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 6 вересня.

Корупція у військових комісаріатах

Під час ефіру Юрченко порушив питання корупції у військових комісаріатах. 

"Ми постійно чуємо: там військком купив будинок в Іспанії, там взяли військкома на хабарі. Наразі платять 37 тисяч доларів, аби отримати "білий квиток". Уявіть, якби ці кошти йшли в державу і на фінансування тих, хто дійсно воює на фронті", — наголосив нардеп.

Юрченко додав, що може помилятися, проте читав, що на Київщині були такі керівники ТЦК і в ході розслідувань щодо затриманих з'ясувалося, що отримати "білий квиток" можна за таку суму.

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13:58 У прифронтовому Покровстку лишається понад 20 тисяч мирних мешканців

13:58 Нардеп пояснив, до чого призведуть великі кадрові зміни в уряді України

13:57 Перекрив річку, щоб поливати баштан — на Одещині судитимуть економного фермера

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:38 Європа може обмежити імпорт електроенергії в Україну — яка причина

13:34 У ДСНС показали перші кадри ракетного удару по Павлограду

13:33 Зустріч "Рамштайн" — Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для Україні

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13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

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12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

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10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

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10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

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18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

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17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

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17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

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15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту