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Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

6 сентября 2024 г. 12:35

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10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

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08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
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18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

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Правоохранители неоднократно задерживали руководителей ТЦК из-за коррупционных действий. К примеру, "белый билет" в Украине можно купить за 37 тысяч долларов.

Об этом сообщил народный депутат Александр Юрченко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 6 сентября.

Коррупция в военных комиссариатах

Во время эфира Юрченко поднял вопрос коррупции в военных комиссариатах.

"Мы постоянно слышим: там военкомат купил дом в Испании, там взяли военкома на взятке. Сейчас платят 37 тысяч долларов, чтобы получить "белый билет". Представьте, если бы эти средства шли в государство и на финансирование тех, кто действительно воюет на фронте", — подчеркнул нардеп.

Юрченко добавил, что может ошибаться, однако читал, что в Киевской области были такие руководители ТЦК и в ходе расследований по задержанным выяснилось, что получить "белый билет" можно за такую сумму.

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13:01 Данилина принесла Украине важную медаль на Паралимпиаде в Париже

12:58 Снова ремонт на спуске Маринеско в Одессе — трамвайный маршрут "Север-Юг" приостановят

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:57 Бабье лето с сюрпризом — синоптик Диденко предупредила украинцев о погоде на выходных

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
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17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

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15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу