Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Правоохранители неоднократно задерживали руководителей ТЦК из-за коррупционных действий. К примеру, "белый билет" в Украине можно купить за 37 тысяч долларов.

Об этом сообщил народный депутат Александр Юрченко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 6 сентября.

Коррупция в военных комиссариатах

Во время эфира Юрченко поднял вопрос коррупции в военных комиссариатах.

"Мы постоянно слышим: там военкомат купил дом в Испании, там взяли военкома на взятке. Сейчас платят 37 тысяч долларов, чтобы получить "белый билет". Представьте, если бы эти средства шли в государство и на финансирование тех, кто действительно воюет на фронте", — подчеркнул нардеп.

Юрченко добавил, что может ошибаться, однако читал, что в Киевской области были такие руководители ТЦК и в ходе расследований по задержанным выяснилось, что получить "белый билет" можно за такую сумму.