Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Народный депутат Руслан Горбенко сообщил, что 99% задержанных работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки — это военные, самовольно покинувшие часть. В случае, если такое нарушение произошло прежде, нарушитель может просто заплатить штраф.

Об этом Горбенко рассказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 6 сентября.

Совет ослабил ответственность за СЗЧ

Нардеп отметил, что Рада недавно ослабила ответственность за СЗЧ, позволяя первый раз просто уплатить штраф. Однако после этого нужно все равно явиться в ТЦК.

"Если вы идете по улице в направлении ТЦК — окей. А если не в направлении ТЦК, а вы нарушили закон (ушли в СЗЧ — ред.) — вас задержат и сопровождают в ТЦК", — пояснил Горбенко.

Депутат также отметил, что у командиров 10 дней, чтобы подать заявление в Государственное бюро расследований о самовольном оставлении части бойцом. Тогда этого военного объявляют в розыск.