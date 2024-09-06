Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть arrow
Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

6 сентября 2024 г. 13:03

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Text

12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Text

10:28Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Text

12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Народный депутат Руслан Горбенко сообщил, что 99% задержанных работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки — это военные, самовольно покинувшие часть. В случае, если такое нарушение произошло прежде, нарушитель может просто заплатить штраф.

Об этом Горбенко рассказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 6 сентября.

Совет ослабил ответственность за СЗЧ

Нардеп отметил, что Рада недавно ослабила ответственность за СЗЧ, позволяя первый раз просто уплатить штраф. Однако после этого нужно все равно явиться в ТЦК.

"Если вы идете по улице в направлении ТЦК — окей. А если не в направлении ТЦК, а вы нарушили закон (ушли в СЗЧ — ред.) — вас задержат и сопровождают в ТЦК", — пояснил Горбенко.

Депутат также отметил, что у командиров 10 дней, чтобы подать заявление в Государственное бюро расследований о самовольном оставлении части бойцом. Тогда этого военного объявляют в розыск.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:10 Так у России будет стимул к миру — Зеленский призвал союзников дать разрешение на дальнобойность

13:10 Столтенберг обратился к союзникам с заявлением о помощи Украине

13:05 Помощь от ООН — украинцев с низкими доходами приглашают подавать заявки

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

13:01 Данилина принесла Украине важную медаль на Паралимпиаде в Париже

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

12:58 Снова ремонт на спуске Маринеско в Одессе — трамвайный маршрут "Север-Юг" приостановят

12:57 Бабье лето с сюрпризом — синоптик Диденко предупредила украинцев о погоде на выходных

12:50 Зеленский призвал союзников закончить российскую агрессию уже этой осенью

12:45 Как тренируются бойцы береговой охраны Украины — в ГПСУ показали кадры подготовки

13:10 Так у России будет стимул к миру — Зеленский призвал союзников дать разрешение на дальнобойность

13:10 Столтенберг обратился к союзникам с заявлением о помощи Украине

13:05 Помощь от ООН — украинцев с низкими доходами приглашают подавать заявки

13:01 Данилина принесла Украине важную медаль на Паралимпиаде в Париже

12:58 Снова ремонт на спуске Маринеско в Одессе — трамвайный маршрут "Север-Юг" приостановят

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:57 Бабье лето с сюрпризом — синоптик Диденко предупредила украинцев о погоде на выходных

12:50 Зеленский призвал союзников закончить российскую агрессию уже этой осенью

12:45 Как тренируются бойцы береговой охраны Украины — в ГПСУ показали кадры подготовки

12:34 Зеленский на "Рамштайн" — Путина интересует оккупация Украины, а не защита россиян

12:22 Укрэнерго частично отменил отключение в 16 областях

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Text

12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу