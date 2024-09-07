Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

Капитан первого ранга Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Юрий Гарри Табах заявил, что у Украины украли деньги на оружие. Речь идет о сумме в 9 миллиардов долларов.

Об этом Юрий Гари Табах сказал в эфире Вечір.LIVE.

Деньги на оружие для Украины

Табах подчеркнул, что у Украины украли 9 миллиардов долларов, которые сейчас лежат в Пентагоне.

"В Пентагоне лежит 9 миллиардов долларов на оружие. Не наличными, а на оружие для Украины, которое администрация Байдена не отдает", — говорит он.

По его словам, через месяц эти деньги "испарятся", то есть будет новый бюджет.

"Они вернутся в американский бюджет. Сначала они говорили, что 3 миллиарда это была ошибка, потом снова 3 миллиарда ошибка и теперь тоже 3 миллиарда ошибка. У нас сидят бабушки в Пентагоне и каждый раз делают одну и ту же ошибку", — отметил капитан первого ранга ВМС США.

Табах добавил, что если эти деньги не передадут на следующий год, то Украина их потеряет.