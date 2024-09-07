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Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

07 вересня 2024 р. 13:25

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10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

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21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

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17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

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14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

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13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

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Капітан першого рангу Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Юрій Гарі Табах заявив, що в України вкрали гроші на зброю. Йдеться про суму у розмірі 9 мільярдів доларів.

Про це Юрій Гарі Табах сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Гроші на зброю для України

Табах наголосив, що в України вкрали 9 мільярдів доларів, які наразі лежать в Пентагоні.

"У Пентагоні лежить 9 мільярдів доларів на зброю. Не готівкою, а на зброю для України, яку адміністрація Байдена не віддає", — каже він.

За його словами, через місяць ці гроші "випаруються", тобто буде новий бюджет. 

"Вони повернуться в американський бюджет. Спочатку вони говорили, що 3 мільярди це була помилка, потім знову 3 мільярди помилка і тепер теж 3 мільярди помилка. У нас сидять бабусі в Пентагоні і щоразу роблять одну й ту саму помилку", — зазначив капітан першого рангу ВМС США.

Табах додав, якщо ці гроші не передадуть на наступний рік, то Україна їх втратить.

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13:48 Військові показали як знищили техніку окупантів за допомогою FPV-дрону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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