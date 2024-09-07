Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Капітан першого рангу Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Юрій Гарі Табах заявив, що в України вкрали гроші на зброю. Йдеться про суму у розмірі 9 мільярдів доларів.

Про це Юрій Гарі Табах сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Гроші на зброю для України

Табах наголосив, що в України вкрали 9 мільярдів доларів, які наразі лежать в Пентагоні.

"У Пентагоні лежить 9 мільярдів доларів на зброю. Не готівкою, а на зброю для України, яку адміністрація Байдена не віддає", — каже він.

За його словами, через місяць ці гроші "випаруються", тобто буде новий бюджет.

"Вони повернуться в американський бюджет. Спочатку вони говорили, що 3 мільярди це була помилка, потім знову 3 мільярди помилка і тепер теж 3 мільярди помилка. У нас сидять бабусі в Пентагоні і щоразу роблять одну й ту саму помилку", — зазначив капітан першого рангу ВМС США.

Табах додав, якщо ці гроші не передадуть на наступний рік, то Україна їх втратить.