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Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

2 сентября 2024 г. 19:59

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19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

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17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

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15:53 Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

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13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

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10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

Text

09:18 Россия нанесла беспрецедентный удар по Киеву — в КГВА раскрыли последствия

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08:00 Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

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Российская армия накопила силы севернее Мариуполя. Речь идет о территориях, приближенных к Угледарскому направлению, где россияне планировали наступать.

Об этом в понедельник, 2 сентября, в эфире День.LIVE заявил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Что задумали россияне

Чиновник отметил, что после Курской операции враг замедлил подготовку к наступлению, но оставил резервы недалеко от Мариуполя, что указывает на возможную попытку прорвать фронт.

"С этого направления россияне не снимают резервы и не перебрасывают на Курск, Покровск или на Кураховское направление", — сказал Андрющенко.

Он добавил, что россияне накопили достаточно большое количество резервов в агломерации, которая немного севернее Мариуполя.

"Речь идет о бывшем Никольском районе и о Розовском районе Запорожской области", — подчеркнул советник мариупольского городского головы.

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19:51 Военные показали, как эффектно уничтожили позиции и боекомплект оккупантов — видео

19:48 В Киеве произошла стрельба возле одного из ЖК — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:44 Суркис сообщил, где Динамо будет играть матчи Лиги Европы

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