Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

Российская армия накопила силы севернее Мариуполя. Речь идет о территориях, приближенных к Угледарскому направлению, где россияне планировали наступать.

Об этом в понедельник, 2 сентября, в эфире День.LIVE заявил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Что задумали россияне

Чиновник отметил, что после Курской операции враг замедлил подготовку к наступлению, но оставил резервы недалеко от Мариуполя, что указывает на возможную попытку прорвать фронт.

"С этого направления россияне не снимают резервы и не перебрасывают на Курск, Покровск или на Кураховское направление", — сказал Андрющенко.

Он добавил, что россияне накопили достаточно большое количество резервов в агломерации, которая немного севернее Мариуполя.

"Речь идет о бывшем Никольском районе и о Розовском районе Запорожской области", — подчеркнул советник мариупольского городского головы.