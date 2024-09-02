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Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

2 сентября 2024 г. 15:53

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Так называемые российские волонтеры во временно оккупированном Мариуполе собирают тонны гуманитарной помощи и отправляют ее в Курск огромными фурами. Несмотря на то, что ситуация в городе критическая и местные жители сами нуждаются в провизии, ее всю вывозят в Россию. 

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире День.LIVE.

Что происходит с гуманитарной помощью в Мариуполе

Андрющенко сообщил, что одни российские волонтеры в Мариуполе трижды в неделю бесплатно выдают еду для "отверженных мариупольских семей", которые до сих пор не могут обеспечить себе питание.

В то же время другие "благотворители" собирают гуманитарную помощь, предназначенную для мариупольцев, и вывозят ее в Курскую область.

"Это то, что отобрали у местных предпринимателей в повелительном порядке, что они должны помочь. А часть — это действительно та помощь, которая пришла в Мариуполь для мариупольцев", — сказал советник мера.

Он также добавил, что проукраинские мариупольцы никогда не будут помогать Курску, если их не заставят. Пророссийские жители Мариуполя тоже никогда не будут помогать Курску, потому что они свое никому не отдадут. Все происходит по распоряжению гауляйтера Мариуполя.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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