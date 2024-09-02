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Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

02 вересня 2024 р. 15:53

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13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

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10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

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09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

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Так звані російські волонтери в тимчасово окупованому Маріуполі збирають тонни гуманітарної допомоги та відправляють її в Курськ величезними фурами. Попри те, що ситуація в місті критична і місцеві жителі самі потребують провізії, її всю вивозять в Росію.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі День.LIVE

Що відбувається з гуманітарною допомогою в Маріуполі

Андрющенко повідомив, що одні російські волонтери в Маріуполі тричі на тиждень безплатно видають їжу для "знедолених маріупольських родин", які досі не можуть забезпечити собі харчування.

Водночас інші "благодійники" збирають гуманітарну допомогу, яка була призначена для маріупольців, та вивозять її до Курської області

"Це те, що відібрали у місцевих підприємців в наказовому порядку, що вони мають допомогти. А частина — це дійсно та допомога, яка прийшла в Маріуполь для маріупольців", — сказав радник мера. 

Він також додав, що проукраїнські маріупольці ніколи не допомагатимуть Курську, якщо їх не змусять. Проросійські мешканці Маріуполя також ніколи не допомагатимуть Курську, тому що вони своє нікому не віддадуть. Все відбувається за розпорядженням гауляйтера Маріуполя. 

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15:31 Відстрочка для усиновлювачів — з якими документами йти до ТЦК

15:27 Росія будує паралельний міст у Керченській протоці — в мережі з'явились фото споруди

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

15:27 У Харкові пролунав потужний вибух

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13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

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10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

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09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

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12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань