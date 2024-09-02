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Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

02 вересня 2024 р. 19:59

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19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

Text

17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Text

15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

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08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

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Російська армія накопичила сили північніше від Маріуполя. Йдеться про території, наближені до Вугледарського напрямку, де росіяни планували наступати.

Про це у понеділок, 2 вересня, в етері День.LIVE заявив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Що задумали росіяни

Посадовець зазначив, що після Курської операції ворог сповільнив підготовку до наступу, але залишив резерви неподалік Маріуполя, що вказує на можливу спробу прорвати фронт. 

"З цього напрямку росіяни не знімають резерви і не перекидають на Курськ, Покровськ або на Курахівський напрямок", —  сказав Андрющенко.

Він додав, що росіяни стягнули достатньо велику кількість резервів в агломерації, яка трохи північніше від Маріуполя.

"Мова йде про колишній Нікольський район і про Розівський район Запорізької області", — наголосив радник маріупольського міського голови.

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21:03 Сенат Румунії погодив передачу Україні системи Patriot

20:56 У поліції Києва підтвердили стрілянину в Голосіївському районі — розпочато провадження

20:50 Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:48 Виключений та знятий з військового обліку — кому потрібно оновлювати дані у ТЦК

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