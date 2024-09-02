Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

Російська армія накопичила сили північніше від Маріуполя. Йдеться про території, наближені до Вугледарського напрямку, де росіяни планували наступати.

Про це у понеділок, 2 вересня, в етері День.LIVE заявив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Що задумали росіяни

Посадовець зазначив, що після Курської операції ворог сповільнив підготовку до наступу, але залишив резерви неподалік Маріуполя, що вказує на можливу спробу прорвати фронт.

"З цього напрямку росіяни не знімають резерви і не перекидають на Курськ, Покровськ або на Курахівський напрямок", — сказав Андрющенко.

Він додав, що росіяни стягнули достатньо велику кількість резервів в агломерації, яка трохи північніше від Маріуполя.

"Мова йде про колишній Нікольський район і про Розівський район Запорізької області", — наголосив радник маріупольського міського голови.