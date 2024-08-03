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Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

3 августа 2024 г. 16:02

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16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

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Политический эксперт Константин Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию. По его словам, устойчивость России остается под вопросом.

Об этом Матвиенко сказал в эфире Вечір.LIVE.

Перемирие в войне

Матвиенко отметил, что в начале 2022 года он ошибся в своих прогнозах относительно начала полномасштабной войны и продолжительности. Он считал, что российский диктатор Владимир Путин не нападет.

"Я не думал, что война продлится так долго, как длится сейчас. Я думал, что это все закончится в 22-м году. Опять же, почему я ошибся, потому что я не дооценил готовность российского общества терпеть те потери, которые они несут на украинских фронтах", — говорит он.

По его словам, у РФ есть огромный объем средств, поэтому она может продолжать войну против Украины. Однако устойчивость России остается под вопросом из-за внутренних проблем. Матвиенко подчеркнул, что западные санкции также эффективно действуют, но медленно.

По его словам, Путину нужно перемирие, чтобы перегруппироваться и провести мобилизацию, а затем снова ударить по Украине. Он добавил, что сейчас украинцы готовы воевать до победы.

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