Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

Політичний експерт Костянтин Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я. За його словами, стійкість Росії залишається під сумнівом.

Про це Матвієнко сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Перемир'я у війні

Матвієнко зазначив, що на початку 2022 року він помилився в своїх прогнозах щодо початку повномасштабної війни та тривалості. Він вважав, що російський диктатор Володимир Путін не нападе.

"Я не думав що війна триватиме аж так довго, як триває зараз. Я думав, що це все закінчиться в 22-му році. Знову таки, чому я помилився, тому що я не дооцінив готовність російського суспільства терпіти ті втрати, які вони зазнають на українських фронтах", — каже він.

За його словами, в РФ є величезний обсяг коштів, тому вона може продовжувати війну проти України. Однак стійкість Росії залишається під сумнівом через внутрішні проблеми. Матвієнко наголосив, що західні санкції також ефективно діють, однак повільно.

За його словами, Путіну потрібне перемир'я, щоб перегрупуватися та провести мобілізацію, а потім знову вдарити по Україні. Він додав, що наразі українці готові воювати до перемоги.