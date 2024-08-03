Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

Російський опозиціонер Марк Фейгін пояснив, чому Кремль погодився на обмін ув'язненими зі Сполученими Штатами Америки. За його словами, Вашингтон прагнув звільнити Олексія Навального.

Про це Марк Фейгін розповів для Новини.LIVE.

Обмін ув'язненими між РФ та США

За словами Фейгіна, Навальний — це дуже "важлива фігура" та Москва усвідомлювала його можливу появу в Європі після в'язниці. Росія вирішила його таємно вбити, однак не відмовилася від обміну зі Штатами.

Після негативної реакції російський диктатор Володимир Путін погодився на обмін 17 до 10.

"Путін для того, щоб не зірвати цей обмін, він сказав: "А давайте я вам більше віддам, я вам віддам всіх. Я їх піймав, я вам усіх віддам". І тому співвідношення диспропорційне", — наголосив Фейгін.

За словами російського опозиціонера, Путін не хоче своїми діями припиняти зв'язок з Вашингтоном, адже він у цьому зацікавлений.

"Йому потрібен цей діалог для того, щоб вирішувати свої проблеми, це і санкційні якісь стримувати заходи, це і обмінюватися так, але ще найголовніше — йому потрібен діалог для того, щоб через США тиснути на Київ щодо переговорів", — каже він.