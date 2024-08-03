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Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

3 августа 2024 г. 14:35

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Российский оппозиционер Марк Фейгин объяснил, почему Кремль согласился на обмен заключенными с Соединенными Штатами Америки. По его словам, Вашингтон стремился освободить Алексея Навального.

Об этом Марк Фейгин рассказал для Новини.LIVE.

Обмен заключенными между РФ и США

По словам Фейгина, Навальный — это очень "важная фигура", и Москва осознавала его возможное появление в Европе после тюрьмы. Россия решила его тайно убить, но не отказалась от обмена со Штатами.

После негативной реакции российский диктатор Владимир Путин согласился на обмен 17 до 10.

"Путин для того, чтобы не сорвать этот обмен, он сказал: "А давайте я вам больше отдам, я вам отдам всех. Я их поймал, я вам всех отдам". И поэтому соотношение диспропорциональное", — подчеркнул Фейгин.

По словам российского оппозиционера, Путин не хочет своими действиями прекращать связь с Вашингтоном, потому что он в этом заинтересован.

"Ему нужен этот диалог для того, чтобы решать свои проблемы, это и санкционные какие-то сдерживающие меры, это и обмениваться так, но еще самое главное — ему нужен диалог для того, чтобы через США давить на Киев относительно переговоров", — говорит он.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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