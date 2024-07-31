Військовий Сазонов спрогнозував, коли можливі переговори з Росією

Зрушення щодо переговорів України з Росією будуть не раніше цієї зими. Зараз важливо тиснути на РФ за допомогою постачання зброї США після виборів у країні.

Про це повідомив військовий Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE.

Коли можливі переговори з Росією

Сазонов зазначив, що ситуація на фронті зараз значно покращилася, порівняно з минулими місяцями, але говорити про початок перемовин зарано, адже ми не в тій позиції.

"Немає перелому в Росії, вони не прорвали фронт ніде. На жаль, немає й у нас такого перелому, щоб ми тиснули. Жоден не відчуває себе в ситуації, коли він програє. Жоден не піде на такий компроміс", — сказав він.

Військовий також наголосив на важливості подальшого тиску на Росію за допомогою нового постачання зброї після виборів у США.

Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова до переговорів із Росією. За його словами, це має відбуватися виключно на умовах міжнародного права.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна допускає можливість переговорів із Російською Федерацією для дипломатичного врегулювання війни. Також є можливість закінчити "гарячу фазу" до кінця року, але за однієї умови.