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Військовий Сазонов спрогнозував, коли можливі переговори з Росією

Військовий Сазонов спрогнозував, коли можливі переговори з Росією

31 липня 2024 р. 16:07

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16:07 Військовий Сазонов спрогнозував, коли можливі переговори з Росією

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14:53 Нардеп заявив, що в одній області України зафіксували порушення у відключеннях світла — яка причина

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13:04 Нові версії вбивства Фаріон та потужний наліт дронів — ефір День.LIVE

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12:38 Військовий назвав сценарій, який зможе покращити ситуацію на фронті у Донецькій області

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Зрушення щодо переговорів України з Росією будуть не раніше цієї зими. Зараз важливо тиснути на РФ за допомогою постачання зброї США після виборів у країні. 

Про це повідомив військовий Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE.

Коли можливі переговори з Росією

Сазонов зазначив, що ситуація на фронті зараз значно покращилася, порівняно з минулими місяцями, але говорити про початок перемовин зарано, адже ми не в тій позиції.  

"Немає перелому в Росії, вони не прорвали фронт ніде. На жаль, немає й у нас такого перелому, щоб ми тиснули. Жоден не відчуває себе в ситуації, коли він програє. Жоден не піде на такий компроміс", — сказав він.

Військовий також наголосив на важливості подальшого тиску на Росію за допомогою нового постачання зброї після виборів у США.

Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова до переговорів із Росією. За його словами, це має відбуватися виключно на умовах міжнародного права.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна допускає можливість переговорів із Російською Федерацією для дипломатичного врегулювання війни. Також є можливість закінчити "гарячу фазу" до кінця року, але за однієї умови.

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15:45 Желтяков назвав причину провального виступу на Олімпіаді-2024

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:26 Мінус артсистема та піхота окупантів — у Третій штурмовій показали, як спопеляють ворога

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