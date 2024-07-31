Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией arrow
Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

31 июля 2024 г. 16:07

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:07Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

Text

14:53 Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

Text

13:04Новые версии убийства Фарион и мощный налет дронов — эфир День.LIVE

Text

12:38 Военный назвал сценарий, который сможет улучшить ситуацию на фронте в Донецкой области

Text

12:12 Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:13 Шаманов объяснил, почему новости о взрывах в неофициальных пабликах недостоверны

Text

08:58 Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

Text

08:15Берлинская заявила, что потенциал России следует уничтожать на ее территории

Text

08:00 Самая масштабная атака на Украину и готовность к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Спортивные победы и религиозные скандалы Франции — главные новости Олимпиады

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

16:07 Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

Text

14:53 Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

Text

13:04 Новые версии убийства Фарион и мощный налет дронов — эфир День.LIVE

Text

12:38 Военный назвал сценарий, который сможет улучшить ситуацию на фронте в Донецкой области

Text

12:12 Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:13 Шаманов объяснил, почему новости о взрывах в неофициальных пабликах недостоверны

Text

08:58 Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

Text

08:15 Берлинская заявила, что потенциал России следует уничтожать на ее территории

Text

08:00 Самая масштабная атака на Украину и готовность к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Спортивные победы и религиозные скандалы Франции — главные новости Олимпиады

Сдвиги по переговорам Украины с Россией будут не раньше чем, этой зимой. Сейчас важно давить на РФ с помощью поставок оружия США после выборов в стране.

Об этом сообщил военный Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

Когда возможны переговоры с Россией

Сазонов отметил, что ситуация на фронте сейчас значительно улучшилась по сравнению с прошлыми месяцами, но говорить о начале переговоров рано, ведь мы не в той позиции.

"Нет перелома в России, они не прорвали фронт нигде. К сожалению, нет и у нас такого перелома, чтобы мы давили. Ни один не чувствует себя в ситуации, когда он проиграет. Ни один не пойдет на такой компромисс", — сказал он.

Военный также отметил важность дальнейшего давления на Россию с помощью новых поставок оружия после выборов в США. 

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с Россией. По его словам, это должно происходить исключительно на условиях международного права.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина допускает возможность переговоров с Российской Федерацией по дипломатическому урегулированию войны. Также есть возможность окончить "горячую фазу" до конца года, но при одном условии.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

16:51 Кишинев готов выдать украинцев — Молдова снова в пропаганде России

16:44 В Италии наложили арест на замок бизнесмена российского происхождения

16:43 Люди без регистрации — как их будут находить повестки

16:43 Скидка 100% на коммуналку с 1 августа — кто может получить льготы на ЖКУ в Украине

16:27 Иран отреагировал на ликвидацию главаря ХАМАС в Тегеране

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:22 Россия вывозит украинское зерно в Ливию — подробности

16:21 Бывший тренер сборной Украины назвал главных талантов Динамо

16:14 В Днепре прогремели мощные взрывы

Text

16:07 Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

15:58 Финансовая поддержка военным до 30 тыс. грн — где и как можно получить помощь

16:51 Кишинев готов выдать украинцев — Молдова снова в пропаганде России

16:44 В Италии наложили арест на замок бизнесмена российского происхождения

16:43 Люди без регистрации — как их будут находить повестки

16:43 Скидка 100% на коммуналку с 1 августа — кто может получить льготы на ЖКУ в Украине

16:27 Иран отреагировал на ликвидацию главаря ХАМАС в Тегеране

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:22 Россия вывозит украинское зерно в Ливию — подробности

16:21 Бывший тренер сборной Украины назвал главных талантов Динамо

16:14 В Днепре прогремели мощные взрывы

15:58 Финансовая поддержка военным до 30 тыс. грн — где и как можно получить помощь

15:56 Стрелял в центре Одессы — полиция задержала хулигана

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

29 июля 2024

18:43 Отдых в Одессе 2024 — сколько стоит неделя у моря

05:24 Цены на аренду в Украине — как во Львове изменилась стоимость жилья в конце июля

28 июля 2024
Эксклюзив

06:30 Готовит авторские вкусности для переселенцев во Львове — история кондитера из Мелитополя

Text

16:07 Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

Text

14:53 Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

Text

13:04 Новые версии убийства Фарион и мощный налет дронов — эфир День.LIVE

Text

12:38 Военный назвал сценарий, который сможет улучшить ситуацию на фронте в Донецкой области

Text

12:12 Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:13 Шаманов объяснил, почему новости о взрывах в неофициальных пабликах недостоверны

Text

08:58 Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

Text

08:15 Берлинская заявила, что потенциал России следует уничтожать на ее территории

Text

08:00 Самая масштабная атака на Украину и готовность к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Спортивные победы и религиозные скандалы Франции — главные новости Олимпиады