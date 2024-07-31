Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

Сдвиги по переговорам Украины с Россией будут не раньше чем, этой зимой. Сейчас важно давить на РФ с помощью поставок оружия США после выборов в стране.

Об этом сообщил военный Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

Когда возможны переговоры с Россией

Сазонов отметил, что ситуация на фронте сейчас значительно улучшилась по сравнению с прошлыми месяцами, но говорить о начале переговоров рано, ведь мы не в той позиции.

"Нет перелома в России, они не прорвали фронт нигде. К сожалению, нет и у нас такого перелома, чтобы мы давили. Ни один не чувствует себя в ситуации, когда он проиграет. Ни один не пойдет на такой компромисс", — сказал он.

Военный также отметил важность дальнейшего давления на Россию с помощью новых поставок оружия после выборов в США.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с Россией. По его словам, это должно происходить исключительно на условиях международного права.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина допускает возможность переговоров с Российской Федерацией по дипломатическому урегулированию войны. Также есть возможность окончить "горячую фазу" до конца года, но при одном условии.